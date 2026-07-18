Oproštaj Didiera Deschampsa: Olise lovi veliki rekord Pelea, Mbappe ide po Zlatnu kopačku!

Utakmice za treće mjesto jedne su od onih koje nitko ne želi igrati, a pogotovo kad si jedan od glavnih predetenata na titulu, kao Francuska i Engleska, i sve osim naslova prvaka smatra se neuspjehom. Prazan si, demotiviran i razočaran nakon poraza u finalu i najradije bi direktno otišao kući. No, kada se medalja zaljulja oko vrata, vrati se i osmijeh na lice. Ipak, medalja je medalja, kakvog god ona sjaja bila i uvijek se pamti.

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Nakon što su im snovi o svjetskom tronu srušeni u polufinalnim dvobojima, nogometni divovi Engleska i Francuska okreću se utakmici za treće mjesto u Miamiju, koja se igra danas od 23 sata. Bit će to prilika za častan oproštaj od turnira i osvajanje brončane medalje koja bi barem djelomično zaliječila rane nakon bolnih poraza. Francuska je zaustavljena od Španjolske (2-0), dok je Engleska u dramatičnoj završnici pala protiv Argentine (2-1).

Raspoloženje uoči "utješnog finala" najbolje oslikavaju izjave izbornika. Engleski izbornik Thomas Tuchel, koji se našao pod oštrim kritikama javnosti zbog preranog "parkiranja autobusa" protiv Argentine, nije skrivao frustraciju zbog obveze igranja još jedne utakmice.

​- Niti jedan naš igrač, kao ni francuski, ne želi igrati ovu utakmicu. Svi žele igrati finale. Dali smo sve od sebe da to ostvarimo. No, tako je kako je. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to profesionalno - izjavio je Nijemac.

Ipak, svjestan je da je dvoboj prilika za ispiranje gorkog okusa u ustima, a pobjeda bi Engleskoj donijela najbolji plasman na Svjetskom prvenstvu još od titule 1966. godine.

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S druge strane, za Didiera Deschampsa ovo će biti oproštajna, 187. utakmica na klupi "tricolora", čime završava iznimno uspješna era. Francusku je vodio do svjetskog zlata 2018. i srebra 2022., igrao je finale Eura 2016. te osvojio Ligu nacija 2021. godine. Deschamps želi oproštaj s medaljom.

- Naravno da smo razočarani, cilj je bio finale. Ali pred nama je utakmica za medalju i važno je dobro završiti turnir. Moramo se mobilizirati i otići kući s broncom - poručio je Deschamps, koji uoči utakmice za treće mjesto ima nevjerojatan postotak od 77 posto pobjeda u 26 utakmica na svjetskim prvenstvima.

Francuska je u polufinale ušla sa sedam uzastopnih pobjeda, od čega šest s dva ili više golova razlike, te je slovila za jednog od glavnih favorita. Poraz od Španjolske bio im je prvi na turniru. Francuzi su, pak, do sada osvojili dvije bronce.

Engleska je, s druge strane, proživjela totalni krah, ispustivši vodstvo protiv Argentine u samoj završnici. Povijest im ne ide u prilog, svoja dva prethodna nastupa u borbi za treće mjesto su izgubili, a samo je jedna reprezentacija u povijesti tri puta poražena u ovoj fazi. Uz to, "tri lava" izgubila su sedam uzastopnih utakmica na svjetskim prvenstvima protiv momčadi iz top deset Fifine ljestvice. Ni međusobni omjer ne ohrabruje Engleze. Iako u ukupno 32 međusobna dvoboja vode sa 17 pobjeda (uz 10 poraza i 5 remija), slavili su u samo jednoj od posljednjih devet utakmica protiv Francuske.

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Unatoč nedostatku rezultatskog imperativa kakav nosi finale, borba za individualne nagrade mogla bi začiniti ovaj dvoboj. U prvom je planu utrka za Zlatnu kopačku, gdje Francuz Kylian Mbappé s osam golova vodi bitku s Argentincem Lionelom Messijem. Svaki pogodak mogao bi biti presudan. Uz njega, ključna figura francuske igre je Michael Olise, vodeći asistent turnira s pet asistencija. Zvijezdi Bayerna nedostaje samo još jedna asistencija da izjednači Peléov rekord iz 1970. godine.

U engleskim redovima, ovo bi mogla biti posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za kapetana Harryja Kanea. Najbolji strijelac Engleske u povijesti svjetskih prvenstava (14 golova) na ovom je turniru zabio šest puta, a posljednja četiri gola postigao je nakon 60. minute. Uz njega je briljirao i Jude Bellingham, koji je također postigao šest pogodaka. Obje momčadi imaju problema s ozljedama, Francuska je ostala bez Williama Salibe, dok je Engleskoj otpao Reece James.