Oproštaj legende Rijeke protiv Uniona na Kantridi: Evo gdje možete gledati ovaj spektakl

Rijeka i njemački bundesligaš Union Berlin u subotu, 26. rujna na Kantridi odigrat će prijateljsku utakmicu u čast legendarnog Damira Kreilacha. Bivši kapetan Rijeke početkom ove godine objesio je kopačke o klin, a sada će dugogodišnji kapetan dobiti oproštaj kakav zaslužuje. Utakmica će početi u simboličnih 19.17 sati, a prijenos povratka Rijeke na stadion pod stijenama bit će na kanalu MAXSport.

Inače, rođeni Vukovarac postao je legenda kluba s Kvarnera, bio je kapetan svih uzrasta u omladinskom pogonu i dio seniorske momčadi, za koju je debitirao u travnju 2008. godine kod Zlatka Dalića, kada je u klubu vladala besparica. Stekao je kultni status među Armadom, kao veliki borac, lider i majstor s loptom u nogama. Iz Rijeke je 2013. godine otišao u Union Berlin, za koji je u pet godina odigrao 157 utakmica. U berlinskom klubu, koji je tada bio drugoligaš, postao je jedan od miljenika navijača, što se potvrdilo i na oproštaju koji su mu priredili 2018. prije odlaska u MLS.

Foto: Jeff Swinger/REUTERS

U MLS-u je nastupao za Real Salt Lake i Vancouver Whitecaps, pa se vratio se u Rijeku. S 36 godina na leđima, vratio se u Hrvatsku i htio je odigrati u svom klubu još jednu sezonu za gušt, ali nije se rasplelo kako je očekivao. Većinu jesenskog dijela prošle sezone proveo je na klupi, odigrao je tek dvije utakmice i to u kolovozu, protiv Shelbournea i Dinama. U zimi je odlučio objesiti kopačke o klin, a klub mu je namijenio drugu ulogu - postao je menadžer za posudbe i razvoj igrača.

Foto: HNK Rijeka

Sada će majstor s Kvarnera dobiti oproštaj kakav zaslužuje.

