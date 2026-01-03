Opsadno stanje uoči derbija u Barceloni! Bio im je heroj, a sad ga planiraju gađati štakorima...

Katalonski derbi između Espanyola i Barcelone uvijek nosi poseban naboj, no sraz zakazan za subotu navečer na stadionu RCDE bit će u znaku jednog čovjeka, Joana Garcije. Nekadašnji heroj i miljenik navijača Espanyola, a danas golman omraženog gradskog rivala, na svom će povratku kući dobiti doček koji prelazi sve granice sportskog rivalstva. Ultrasi njegovog bivšeg kluba pripremili su mu, naime, morbidan plan koji uključuje gađanje štakorima.

Joan Garcia Pons nije bio samo igrač Espanyola; on je bio simbol kluba. Prošao je sve mlađe kategorije, a na gol prve momčadi stao je 2021. godine. Vrhunac ljubavi s navijačima doživio je 2024., kada je svojim obranama bio ključan čovjek u povratku kluba u elitni rang španjolskog nogometa, La Ligu. Činilo se da je pred njim blistava budućnost u plavo-bijelom dresu, no onda je uslijedio šok.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

U lipnju 2025. godine, poput bombe je odjeknula vijest da Barcelona aktivira njegovu odštetnu klauzulu vrijednu 25 milijuna eura. Prelazak u redove najvećeg rivala navijači Espanyola doživjeli su kao čin neoprostive izdaje. Bijes se s tribina prelio na ulice, a u njegovom rodnom gradu osvanuli su uvredljivi grafiti i poruke čak i prije nego što je transfer službeno potvrđen.

"Želimo njegovu glavu"

Kako se derbi približavao, tenzije su rasle do usijanja. Španjolski mediji otkrili su bizaran i zastrašujuć plan koji su skovali najradikalniji navijači Espanyola. Njihova namjera bila je zasuti Garciju pravim ili plišanim štakorima svaki put kada bi se približio njihovoj tribini. Da stvar bude gora, izvor iz Barcelone otkrio je kako su se navijači više od mjesec dana prije utakmice raspitivali kod prodavača na jednoj središnjoj gradskoj tržnici o tome kako mogu nabaviti glodavce, što svjedoči o organiziranosti cijele akcije.

Osim toga, ulicama Barcelone uoči utakmice odjekivalo je jezivo skandiranje ultrasa: "Želimo glavu Joana Garcije". Zbog svega navedenog, Stalni odbor Državne komisije za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasio je derbi utakmicom visokog rizika.

Stadion pod opsadom

Uprava Espanyola, svjesna opasnosti od eskalacije, u suradnji s policijom poduzela je dosad neviđene mjere sigurnosti. Iza oba gola postavljene su goleme zaštitne mreže kako bi se spriječilo ubacivanje predmeta u teren. Klub je također izdao oštro upozorenje navijačima, zaprijetivši teškim kaznama, uključujući novčane sankcije i zatvaranje stadiona, za bilo kakav ozbiljan incident. Na popis zabranjenih predmeta za unos na stadion uvršteno je sve, od prijenosnih računala do motociklističkih kaciga.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Unatoč paklenoj atmosferi koja ga čeka, izvori bliski igraču tvrde da je Garcia mentalno spreman suočiti se s mržnjom svojih bivših navijača. I njegov trener, Hansi Flick, potvrdio je da je golman potpuno usredotočen na utakmicu. Ipak, ostaje za vidjeti kako će se mladi vratar nositi s pritiskom kada istrči na travnjak stadiona na kojem je donedavno slavljen kao heroj.