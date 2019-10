Opstruiranom Španjolcu dali medalju: Teško je ovo opisati

Plakao je i pozivao da kazne Omara McLeoda (25), a Međunarodna atletska federacija smilovala mu se i dala mu brončanu medalju nakon žalbe Španjolskoga atletskog saveza. Orlando Ortega (28) završio je na pobjedničkom postolju u utrci 110 metara s preponama na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi iako je u cilj ušao tek peti.

Ortega je do posljednje prepone držao treće mjesto, a onda ga je u preskoku omeo Jamajčanin McLeod i izgubio je korak. Španjolski savez požalio se IAAF-u zbog toga i tražio da se utrka ponovno održi ili da Ortega trči sam, a ako to nije moguće, da mu se dodijeli medalja koju je imao u džepu do trenutka opstrukcije.

- Teško mi je opisati posljednjih 48 sati. Emocije su mi pomiješane, ali bilo je uzbudljivo. Hvala savezu na podršci. Ne želim plakati, ova je medalja za španjolski narod. Trenutak je morao doći i sad trebamo uživati u njemu. Želio sam zlato, ali ova medalja mi puno znači - rekao je Ortega.

Ova bronca četvrta je velika medalja za Ortegu, rođenog Kubanca koji od 2016. nastupa za Španjolsku, nakon bronce na Panameričkim igrama, Europskom prvenstvu i srebra na Olimpijskim igrama. McLeod je puno uspješniji, bio je zlatni na 60 metara prepone na dvoranskom SP-u u Portlandu i na 110 metara na otvorenom u Londonu, kao i na Olimpijskim igrama u Riju.