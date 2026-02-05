Obavijesti

Sport

Komentari 5
NOVE ZAVRZLAME

Optužuju ju da je muško, a ona poručuje: Pristala bih na test zbog nastupa na Igrama 2028.

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Optužuju ju da je muško, a ona poručuje: Pristala bih na test zbog nastupa na Igrama 2028.
2
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Od veljače prošle godine je World Boxing kao novo tijelo dobilo priznanje MOO-a kao upravljačka organizacija za boks. Uveli su obavezne genetske testove za spol, a prilikom uvođenja tog noviteta pozvali su se na slučaj Khelif

Admiral

Alžirska boksačica Imane Khelif osvojila je zlato u boksu na Olimpijskim igrama 2024., ali je od tada predmet rasprave njezin spol. Sada je izjavila da se spremna podvrgnuti testiranju za utvrđivanje spola ako će joj to omogućiti nastup na Igrama 2028. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Alžirka: Rodila sam se kao žena, živjela kao žena i borim se kao žena. Prestanite me maltretirati 00:57
Alžirka: Rodila sam se kao žena, živjela kao žena i borim se kao žena. Prestanite me maltretirati | Video: 24sata Video

- Naravno, pristala bih na sve što se od mene traži kako bih sudjelovala na natjecanjima. Trebaju štititi žene, ali moraju paziti da, štiteći žene, ne naštete drugim ženama - rekla je za CNN i dodala:

- Nisam transrodna osoba. Ja sam žena. Želim živjeti svoj život. Molim vas, nemojte me koristiti u svojim političkim agendama. 

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Gold medallist Imane Khelif of Algeria kisses her medal at the Paris 2024 Olympics
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Zanimljivo, Khelif i tajvansku borkinju Lin Yu-ting je 2023. godine Međunarodna boksačka udruga (IBA) diskvalificirala sa Svjetskog prvenstva jer navodno nisu prošle testove podobnosti spola. Ipak, kasnije je Međunarodni olimpijski odbor oduzeo priznanje IBA-i i odobrio nastup Khelif na Igrama u Parizu. 

Od veljače prošle godine je World Boxing kao novo tijelo dobilo priznanje MOO-a kao upravljačka organizacija za boks. Uveli su obavezne genetske testove za spol, a prilikom uvođenja tog noviteta pozvali su se na slučaj Khelif. Kasnije su se zbog toga ispričali, a ona je podnijela žalbu Sudu za sportsku arbitražu zbog uvođenja obaveznih genetskih testova. Taj slučaj još čeka na saslušanje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026