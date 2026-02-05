Optužuju ju da je muško, a ona poručuje: Pristala bih na test zbog nastupa na Igrama 2028.

Alžirska boksačica Imane Khelif osvojila je zlato u boksu na Olimpijskim igrama 2024., ali je od tada predmet rasprave njezin spol. Sada je izjavila da se spremna podvrgnuti testiranju za utvrđivanje spola ako će joj to omogućiti nastup na Igrama 2028.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Alžirka: Rodila sam se kao žena, živjela kao žena i borim se kao žena. Prestanite me maltretirati | Video: 24sata Video

- Naravno, pristala bih na sve što se od mene traži kako bih sudjelovala na natjecanjima. Trebaju štititi žene, ali moraju paziti da, štiteći žene, ne naštete drugim ženama - rekla je za CNN i dodala:

- Nisam transrodna osoba. Ja sam žena. Želim živjeti svoj život. Molim vas, nemojte me koristiti u svojim političkim agendama.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Zanimljivo, Khelif i tajvansku borkinju Lin Yu-ting je 2023. godine Međunarodna boksačka udruga (IBA) diskvalificirala sa Svjetskog prvenstva jer navodno nisu prošle testove podobnosti spola. Ipak, kasnije je Međunarodni olimpijski odbor oduzeo priznanje IBA-i i odobrio nastup Khelif na Igrama u Parizu.

Od veljače prošle godine je World Boxing kao novo tijelo dobilo priznanje MOO-a kao upravljačka organizacija za boks. Uveli su obavezne genetske testove za spol, a prilikom uvođenja tog noviteta pozvali su se na slučaj Khelif. Kasnije su se zbog toga ispričali, a ona je podnijela žalbu Sudu za sportsku arbitražu zbog uvođenja obaveznih genetskih testova. Taj slučaj još čeka na saslušanje.