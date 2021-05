Tri su prvenstvena kola ostala do kraja sezone i ako Hajduk planira dohvatiti mjesto koje vodi u Europu, mora nastaviti pobjeđivati. Uoči zadnja tri kola Rijeka im bježi za jedan bod, a Gorica čak osam, no iako hvatanje Gorice izgleda kao nemoguća misija, činjenica je da oni do kraja sezone igraju s prvakom Dinamom, Rijekom kojoj bodovi također trebaju za Europu, a sutra dolaze u Split. Pobjeda Hajduka u toj utakmici je imperativ, ali i Gorica zna da bodom na Poljudu može riješiti plasman u Europu. Važnosti utakmice svjestan je i trener Tramezzani, koji ima velikih problema sa sastavom, pogotovo u zadnjoj liniji u kojoj mu nedostaju Simić i Mujakić, a nastup Dimitrova je pod velikim znakom pitanja.

- S nama je ovih dana dosta trenirao i Vicko Ševelj te je spreman ako sutra bude trebao zaigrati. U ovom trenutku smo bez Simića zbog suspenzije i Mujakića koji je odsutan duže vrijeme, a ne trenira niti Dimitrov. Pred nama su tri važne utakmice, možemo reći i najvažnije. Jasno je da smo glavom 100% u utakmici s Goricom. Ta utakmica nema prošlost niti budućnost, ona je naša sadašnjost – kaže Tramezzani.

Na strani Hajduka nije ni statistika, u zadnje dvije sezone Gorica je izbacivala Hajduka iz Kupa, a u 13 međusobnih ogleda od ulaska Gorice u ligu, Hajduk je slavio svega dva puta. No Hajduk je u dobroj formi.

- Mislim da je u redu pohvaliti momke za sve ono što su napravili. Sezona je bila duga i vrlo teška. Ja sam tu oko četiri mjeseca i mi u kontinuitetu lovimo, lovimo, lovimo, lovimo… Dobro smo pripremljeni, znamo što nam je raditi i na što moramo pripaziti u ovom susretu. Znamo dobro što treba uraditi na travnjaku i svjesni smo da krajnji ishod može biti poraz, remi ili pobjeda, ali ja sam uvjeren da će krajnji ishod uglavnom ovisiti o nama. Mi smo ti koji imamo veliku priliku koju treba iskoristiti i uvjeren sam da će sutra biti jako dobri. Vidim koliko željno igrači iščekuju ovaj susret i jedva čekaju početak i prvi sučev zvižduk.

- Kao što sam i ranije govorio, stekli smo naviku i prilagodili se u mentalnom pogledu kako ući u ovu važnu etapu prvenstva. Uvijek govorim da kad igraš često i igrači to više vole od učestalog treniranja. To je normalno i prirodno. Utakmica je ta koja ti daje pozitivne inpute, entuzijazam, emociju i jedva je čekaš odigrati. I s te točke gledišta, momci su pokazali kako su u stanju brzo se rekuperati, uvijek biti fokusirani. Sad smo u situaciji gdje su nam preostale još tri utakmice i pet treninga do završetka sezone. Želimo je završiti na najbolji mogući, a s dobrom mentalnom pripremom mogu se riješiti sve te sitne poteškoće poput umora i izostanka treninga.