U PRVOJ FAZI

Organizatori OI 2028: Prodano je čak četiri milijuna ulaznica

Organizatori OI 2028: Prodano je čak četiri milijuna ulaznica
Foto: Denis Balibouse

Organizacijski odbor rekao je da su se ženska olimpijska natjecanja prodavala većom brzinom od muških natjecanja, dok je sportska gimnastika bila najbrže prodavani sport

Organizatori Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. izjavili su u četvrtak da su u prvoj fazi prodaje ovog mjeseca prodali više od četiri milijuna ulaznica, što je znak snažne potražnje za Ljetnim igrama više od dvije godine prije početka.

Organizatori LA28 su izjavili da su registracije za drugo izvlačenje ulaznica otvorene na Tickets.LA28.org, a prodaja bi trebala početi u kolovozu 2026. Sljedeća faza ponudit će novi inventar za sve olimpijske sportove i niz cjenovnih razreda, prema organizacijskom odboru.

"Odziv na našu početnu prodaju bio je ništa manje od povijesnog", rekao je glavni izvršni direktor LA28 Reynold Hoover u izjavi.

Prema organizatorima, 95 posto ulaznica po cijeni ispod 100 dolara prodano je tijekom pretprodaje za stanovnike područja Los Angelesa i Oklahoma Cityja, a oko 500.000 ulaznica po cijeni od 28 dolara kupili su lokalni kupci. Neki su se stanovnici, međutim, žalili na visoke cijene, naknade i ograničenu dostupnost tijekom pretprodaje.

Organizatori ističu da su ulaznice prodane u 85 zemalja i u svih 50 američkih saveznih država i teritorija, a Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Meksiko i Japan su među međunarodnim tržištima na kojima je prodano najviše ulaznica.

Organizacijski odbor rekao je da su se ženska olimpijska natjecanja prodavala većom brzinom od muških natjecanja, dok je sportska gimnastika bila najbrže prodavani sport. Također je rečeno da su gotovo sve ulaznice za nogometne utakmice na sedam mjesta diljem zemlje prodane.

REVOLUCIJA U SPORTU Transrodnim sportašicama zabranili nastup na OI 2028.
Transrodnim sportašicama zabranili nastup na OI 2028.

Ulaznice za flag football, lacrosse, softball i squash - sportove dodane u program LA28 - rasprodane su u početnom natjecanju, dodao je organizacijski odbor.

Navijači se mogu prijaviti za sljedeće izvlačenje do 22. srpnja. Odabrani će biti obaviješteni e-poštom i mogu kupiti do 12 ulaznica za olimpijske događaje, plus do 12 ulaznica za nogometni turnir koje se ne računaju u opći limit, navodi LA28.

Los Angeles će postati treći grad koji će tri puta biti domaćin Ljetnih olimpijskih igara, nakon što su Igre bile organizirane 1932. i 1984. godine. Također će prvi put biti domaćin Paraolimpijskih igara.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

