Transrodnim sportašicama zabranili nastup na OI 2028.

Međunarodni olimpijski odbor donio je odluku koja će iz temelja promijeniti budućnost ženskog sporta. Počevši s Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., pravo nastupa u ženskim kategorijama bit će ograničeno isključivo na biološke žene, što će se utvrđivati jednokratnim genetskim testiranjem, prenosi BBC. Drugim riječima, nastup transrodnim sportašicama biti će zabranjen.

Ova odluka, objavljena kao "Politika o zaštiti ženske kategorije u olimpijskom sportu", predstavlja radikalan zaokret u odnosu na dosadašnji pristup i kraj ere u kojoj su pojedinačne sportske federacije samostalno donosile pravila.

- Na Olimpijskim igrama čak i najmanje razlike mogu biti razlika između pobjede i poraza. Dakle, apsolutno je jasno da ne bi bilo pošteno da se biološki muškarci natječu u ženskoj kategoriji. Osim toga, u nekim sportovima to jednostavno ne bi bilo sigurno - izjavila je Kirsty Coventry, predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora.

Ključni element politike jest uvođenje obveznog, jednokratnog genetskog testa za sve sportašice koje se žele natjecati u ženskoj kategoriji. Testiranjem, koje se provodi brisom sluznice usta ili uzorkom krvi, utvrđivat će se prisutnost SRY gena, dijela Y kromosoma koji pokreće razvoj muških karakteristika. Sportašice kod kojih test bude negativan na SRY gen trajno će zadovoljiti kriterije za nastup.

- Odbor smatra da je probir gena SRY putem sline, brisa obraza ili uzorka krvi neinvazivan u usporedbi s drugim mogućim metodama. Sportašice koje su negativne na gen SRY trajno zadovoljavaju kriterije podobnosti ove politike za natjecanje u ženskoj kategoriji - rekla je Coventry.

- Osim ako ne postoji opravdan razlog zašto je test ispao negativan, testiranje će se raditi samo jednom - dodala je predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora.

Do ove objave, MOO je prepustio propise o podobnosti prema spolu upravnim tijelima pojedinačnih sportova, umjesto da primjenjuje univerzalni pristup. Zabrana će obuhvatiti i sportaše s DSD-om, odnosno, rijetkom stanju u kojemu hormoni, geni i/ili reproduktivni organi osobe mogu biti mješavina muških i ženskih karakteristika.