Obavijesti

Sport

Komentari 1
ADIÓS, SEÑOR

Oriol Riera je dobio otkaz u Istri

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sasa Miljevic

Oriol Riera dobio je otkaz u Istri nakon poraza od Vukovara. Navijači su prijašnje iskazali nezadovoljstvo, a čuo ih je i vlasnik kluba. Sportski direktor Saša Bjelanović naći će zamjenu za španjolskog stratega

Španjolac Oriol Riera (39) dobio je otkaz na poziciji trenera Istre. Klub iz Pule ne igra dobro u posljednje vrijeme, a subotnji poraz (2-1) od zadnje momčadi u HNL-u Vukovara bila je kap koja je prelila čašu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Istra - Vukovar 02:04
Golovi na utakmici Istra - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sportski direktor Saša Bjelanović od vrha je dobio uputu da nađe novo lice za klupu, a vlasnik Haritz Kerejeta priopćio je Španjolcu u nedjelju ujutro da je bivši. Toj odluci zasigurno su pridonijeli i podvizi navijača koji su grafitima u blizini stadiona napisali vulgarne poruke Rieri, a zatim i prekinuli trening prve momčadi iz protesta prema treneru. 

Pula: Istra 1961 - Vukovar 1991
U zadnjih 10 utakmica Puljani su pobijedili tek dva i osam puta gubili, a u prvom dijelu polusezone imali su tek pet poraza i pobijedili su aktualnog lidera prvenstva Dinamo na Aldo Drosini. Drugi dio sezone krenuo je i završio loše po španjolskog stratega koji je na klupu Istre došao sredinom rujna 2025. i s klupe vodio 25 susreta, subotnji protiv Vukovara bio je posljednji, pišu Sportske novosti. Na klupi hrvatskog prvoligaša pobijedio je devet puta, remizirao četiri i 12 puta izgubio. 

Zagreb: Lokomotiva i Istra 1961 sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Lokomotiva i Istra 1961 sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Istra je trenutačno sedma na ljestvici HNL-a s 36 bodova u 30 kola. Zabili su 35 golova i primili njih 44. Puljani su u dosadašnjem dijelu sezone pobijedili na 10 utakmica, šest odigrali neriješeno i 14 puta gubili.

U dosadašnjoj karijeri vodio je španjolske niželigaše Alcorcón, Tudelano, Esteponu i Unionistas. Za puno poznatije klubove na poziciji centarfora igrao je kao nogometaš; prošao je nogometnu školu La Masiju i igrao za Barcelonu, Alcorcón, Celtu, Wigan, Osasunu i Deportivo la Coruñu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026