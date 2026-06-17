Oršić: Izlazak pred Boyse? Bit će emotivno, imamo sjajnu ekipu. Goda: Postali smo prava klapa

Nogometaši Dinama okupili su se u Maksimiru na prvi dan priprema nakon uspješne sezone. Cilj za novu sezonu je jasan - obrana dvostruke krune, a svi su spremni i za iskorak u Europi. U Dinamo se vratila legenda, Mislav Oršić, te će biti veliko pojačanje za Marija Kovačevića. Komentirao je svoj povratak u "modri klub", a medijima se obratio i Bruno Goda.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakve su emocije?

- Sretan sam što sam opet tu, bio sam ovdje četiri i pol godine i bilo mi je sjajno. Dinamo je moj klub i lijepo je biti opet ovdje.

Koje su razlike između prvog dolaska i ovog povratka kada se vraćate kao ikona?

- Drugačiji je osjećaj, tada sam bio mlađi. Ali sretan sam. Samo su dva igrača ostala od tada kada sam prvi put došao. Baš sam o tome pričao sa Zagijem i Miškom. Sve su nova lica i dat ću sve od sebe da se uklopim u novu momčad i da odgovorim svim trenerskim zahtjevima. Morat ću se potruditi da se što prije uklopim u novi sustav.

Koji su planovi za Ligu prvaka?

- Svaki klub koji osvoji prvenstvo želi doći do Lige prvaka. Vidjet ćemo što će ždrijeb donijeti, ali mi se moramo fokusirati na sebe i ako budemo maksimalno spremni možemo se nadati Ligi prvaka.

Kako vidite ovu momčad Dinama koja je doživjela remont?

- Imamo jako dobru momčad, bilo puno promjena prošle sezone i normalno je da je u prvom dijelu bilo oscilacija. Nakon drugih priprema su ulovili sve konce igre i na kraju lagano osvojili prvenstvo i to je putokaz kako moramo dalje.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Poseban trenutak kad istrčiš pred Boyse zbog kultne izjave?

- Bit će emotivno, ali bit ću fokusiran samo na utakmicu.

Ti si zadnji strijelac na SP-u za Hrvatsku zbog gola Maroku 2022. Tko bi te mogao naslijediti u SAD-u?

- Nadam se Budimir, jedan gol glavom. Moja brončana medalja? Na sigurnom je, trenutačno ne znam točno gdje je jer smo se selili, ali pronaći ću je sigurno.

Koliko si pratio SP?

- Skoro ništa, nemam osjećaj da je Svjetsko. Sve mi je to čudno, tako je i prijateljima s kojima sam pričao. Ali Hrvatsku ću naravno pogledati pa se možda to promijeni. Engleska? Teško mi je prognozirati, nadam se da su se dečki dobro pripremili. Sigurno će biti teška utakmica, ali ako ih ulovimo u njihovom lošem momentu možemo uzet bodove. Gol Maroku? Bio je dobar osjećaj, najvrjedniji gol u karijeri.

Bruno Goda također je komentirao prošlu sezonu, ciljeve i povratak Oršića.

Prošla su tri tjedna, jesu li pune baterije za nove pobjede?

- Jesu, imali smo veći odmor nego inače. Idemo danas od prvog dana zavrnuti rukave i krenuti na posao.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dvostruka kruna prošle sezone, apetiti su još veći?

- U HNL-u se sve zna koji su ciljevi, a za Europu je cilj vratiti Ligu prvaka u Zagreb. Dat ćemo sve od sebe. Nećemo se žaliti i ako bude Europska liga, ali trudit ćemo se doći do Lige prvaka.

Vratio se Oršić koji je briljirao u LP, što mislite?

- Veliko ime, veliki igrač i bit će nam od velike koristi. Ima veliko iskustvo, od reprezentacije do Lige prvaka i uzdat ćemo se u njega.

Možete li usporediti prošlo ljeto i ovo? Tada se niste znali, a sada ste prvaci zajedno.

- Upoznaješ se sa svima, sada se svi znamo, grlimo se i ljubimo. Stvarno smo klapa i nadam se da će se to vidjeti i na terenu.

Prognoza za Hrvatsku protiv Engleske?

- Uvijek sam pozitivac i vjerujem u naše. Već smo ih pobjeđivali i vjerujem da ćemo biti pravi.