Oršić oduševio na pripremama: 'Kao da mu je 18 godina'. Neki igrači Dinama pred odlaskom...

Dinamo je sezonu otvorio 155 km od Maksimira, u Radomlju, gdje je momčad Marija Kovačevića nastavila gdje je stala. Pred stotinjak gledatelja "modri" su u petak svladali slovenskog prvoligaša Radomlje 3-0.

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Kovačevićevih prvih 11 bili su: Filipović - Valinčić, Domínguez, Galešić, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Oršić, dok su u drugom poluvremenu zaigrali: Nevistić - Tabinas, Živković (od 75. Šunta), Torrente, Pérez Vinlöf - Stojković, Čaić, Kačavenda (od 75. Mudražija) - Topić, Kulušić (od 75. Varela), Hoxha.

Golove su postigli Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović i Lukas Kačavenda, koji se vratio s posudbe u LASK-u. Vidović je prošle sezone uglavnom igrao na krilu, a sad je nakon mnogo vremena dobio priliku na "osmici" i jako se svidio.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Svojim nogometnim umijećem, ali i fizičkom spremom, privlačio je još jedan povratnik, 33-godišnji Mislav Oršić.

- Izgleda kao da mu je tek 18 godina i kao da se tek treba dokazati - oduševljen je nakon susreta bio trener Kovačević.

Dinamo na pripremama ima više od 30 igrača, a tek se trebaju priključiti stoperi Scott McKenna (ispao sa Škotskom sa SP-a) i Stjepan Radeljić (s BiH igra šesnaestinu finala protiv SAD-a).

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jasno je da će "modri" uskoro kresati kadar. Veznjak Marko Soldo (22) nije bio u zapisniku protiv Radomlja jer za dva milijuna eura odlazi u klub čije ime još nije poznato. Vitu Čaića (21) zove Slaven, Arbëra Hoxhu (27) poljski Widzew...

"Modri" u četvrtak igraju protiv slovenskog Brinja.