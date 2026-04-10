Obavijesti

Sport

Komentari 4
ČESTITKA KOJA TO NIJE

Oršićev klub fotošopirao slavlje BiH, primjećujete li što tu fali? Navijači bijesni: 'Idite u 2. ligu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Oršićev klub fotošopirao slavlje BiH, primjećujete li što tu fali? Navijači bijesni: 'Idite u 2. ligu'
Pafos je čestitao BiH plasman na Svjetsko prvenstvo uz scenu proslave s Bilina polja, ali je pritom maknuo bivšu državnu zastavu s ljiljanima

Admiral

Bosanskohercegovačka nogometna reprezentacija prošli se tjedan nakon neuspjela dva pokušaja ponovno plasirala na Svjetsko prvenstvo senzacionalno izbacivši Italiju u finalu dodatnih kvalifikacija u Zenici na penale, a scene slavlja s Bilina polja i sarajevskih ulica obišle su svijet. Među njima je i ona u kojoj reprezentacija pozira ispred sjevernog gola uz aktualnu državnu zastavu i onu prethodnu, na kojoj dominira simbol ljiljana.

Među mnogim čestitkama stigla je i ona Pafosa, za koji igra bosanskohercegovački reprezentativac Ivan Šunjić, kao i još jedan bivši dinamovac, povremeni "vatreni" Mislav Oršić, ali s neobičnom izmjenom. Naime, ciparski je klub eliminirao nekadašnju zastavu koja se u tom trenutku nalazila iza Nikole Katića. Pratiteljima i navijačima "zmajeva" taj detalj nije promaknuo pa su u komentarima masovno počeli ostavljati znak ljijana.

"Sramite se što ste umjetnom inteligencijom maknuli staru zastavu Bosne s ljiljanima", piše u jednom komentaru.

"Zašto ste nam maknuli zastavu?", pita se drugi.

"Bolje bi bilo da niste čestitali. Maknuti prvu zastavu Bosne i Hercegovine je sramotan čin."

"Da barem ispadnete u drugu ligu. Pozdrav iz Bosne."

"Poljem se širi miris ljiljanaaa…"

Neki su provocirali i pišući kako je Cipar turski i ostavljajući zastave toga nepriznatog teritorija, a iz kluba se zasad nisu oglasili o optužbama.

Stvarna scena proslave izgledala je ovako:

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: Amel Emric

Šest ljiljana u plavom štitu bio je simbol dinastije Kotromanić u srednjovjekovnoj Bosni, a na službenoj državnoj zastavi koristili su ga od 4. svibnja 1992. do veljače 1998. Visoki predstavnik odlučio ju je zamijeniti aktualnom zbog primjedbi da nije predstavljala sva tri konstitutivna naroda, nego samo Bošnjake koji je i danas rado pokazuju u raznim prigodama i proslavama, a u Republici Srpskoj isticanje te zastave prekršajno kažnjavaju. S dodatkom dva ukrštena mača i natpisom u ratu je simbol ljiljana koristila i Armija BiH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026