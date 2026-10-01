Oružar poručio 'vatrenom' za rođendan: 'Ne počneš li zabijati, brzo ćeš na tribine navijati...'

Glavni stihoklepac u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, oružar Mladen Pilčić (66), nije razočarao ni u četvrtak u kampu "vatrenih" u Opatiji, gdje očekuju subotnju utakmicu protiv Engleske na Rujevici (18 sati). Franjo Ivanović (23) je napunio 23 godine, a to znači samo jedno: posebna torta, govor i puhanje svjećica, o čemu revno brine team menadžerica Iva Olivari.

- Sretan rođendan tiii - zapjevali su dubokim glasom dobro raspoloženi reprezentativci, a onda im se kratko obratio napadač kojega je Slaven Bilić vratio u reprezentaciju nakon deset mjeseci pauze i propuštenoga Svjetskog prvenstva.

- Hvala vam na čestitkama, drago mi je što sam tu s vama i idemo po pobjedu protiv Engleske - kazao je Ivanović.

Na scenu je potom stupio Pilčić, dobri duh reprezentacije koji je osvojio sve četiri hrvatske velike medalje u stožeru, svjetsko srebro u Rusiji 2018. i Ligi nacija 2023., kao i bronce u Francuskoj 1998. i Katru 2022.

- Sretan rođendan, Franjo. Otkad igraš u Lensu, igraš kao u transu! Tebi pozivi stižu, samo ti cijenu dižu. Ali ne počneš li zabijati, brzo ćeš na tribine navijati - nabacio je stihove Pilčić, na što su svi prasnuli u smijeh.

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