Osasuna o odlasku Budimira: 'Tko ga želi, neka dođe i plati'

Ante Budimir igra nogomet karijere posljednje dvije godine. U minuloj sezoni zabio je 21 gol u La Ligi, bio je treći strijelac iza Roberta Lewandowskog i Kyliana Mbappéa. Bez obzira što su mu 33 godine, mnogi bi htjeli dovesti rasnog golgetera koji posljednjih pet godina vuče Osasunu.

Nedavno su se pojavile glasine u španjolskim medijima kako ga želi dovesti Real Madrid! Bio bi to transfer karijere i priznanje za sve što je napravio. Pokazao je da još može igrati na vrhunskoj razini, a kraljevskom klubu treba golgeter i centarfor koji će golovima rasteretiti Mbappéa i prvenstveno, donijeti klubu moć u zračnom duelu, što im kronično fali u napadačkom dijelu, a to je posebno dolazilo do izražaja kada bi morali probijati bunker protiv slabijih momčadi i protiv jačih protivnika kada su djelovali bezidejno. Hrvatski reprezentativac je u tome segmentu jedan od najboljih na svijetu i nikoga nije začudilo što ga Real želi.

Ipak, čini se kako su se planovi kraljevskog kluba promijenili jer se Gonzalo Garcia (21) nametnuo Xabiju Alonsu na Svjetskom klupskom prvenstvu i pokazao je kako bi mogao biti alternativa za Mbappea, no o tome će odlučiti nakon turnira u SAD-u.

Real bi tako mogao odustati od ovog posla, ali za našeg reprezentativca vlada veliki interes na tržištu i nije nemoguće da ovog ljeta promijeni sredinu. Osasuna traži osam milijuna eura, koliko iznosi otkupna klauzula, a sportski direktor Braulio Vazquez jasno je poručio kako svog najboljeg igrača neće pustiti ni za cent manje.

- Tko ga želi, neka dođe i plati klauzulu. Naši ključni igrači imaju ili će imati ponude, a klub je odlučan: tko želi otići, mora platiti odštetu. Najvažnije nam je da ne izgubimo snagu - to je za mene pravi transfer. Ako naši najbolji igrači ostanu, bit ćemo među klubovima s najmanje promjena. Ne dovoditi nikoga također znači pojačanje - rekao je on za Defensa Central.