NA KROVU EUROPE

Oscar Kovačić osvojio zlatnu europsku medalju u tekvondou!

Piše Domagoj Vugrinović,
Oscar Kovačić osvojio zlatnu europsku medalju u tekvondou!
Foto: hrvatski taekwondo savez

Karlovački tekvondo velemajstor Oscar Kovačić na Europskom prvenstvu na Kosovu osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 80 kilograma

Oscar Kovačić, hrvatski tekvandoist, okitio se naslovom europskog mlađeseniorskog prvaka do 80 kilograma na prvenstvu u Prištini. Unatoč teškom ždrijebu i jednoj borbi više od konkurencije, sigurnim je nastupima potvrdio odličnu formu.

U uvodnom je kolu nadjačao sunarodnjaka Nenada Kovačića iz Marjana s uvjerljivih 2-0 u rundama (14-1, 15-1). Potom je jednako uvjerljivo svladao Kosovara Jona Gashija, 13-3 i 12-1. Najveća drame stigla je u osmini finala protiv Belgijca Troya Cammaertsa. Prvo je u završnim trenucima preokrenuo 5-6 u 8-6, a drugu rundu riješio s 10-4.

BRAVO, CURE! Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce
Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce

U četvrtfinalu protiv Grka Andronikosa Panagioditisa ponovno je odlučivala završnica. Oscar je prvu rundu uzeo udarcem u posljednjim sekundama (7-5), drugu izgubio 8-7, a u trećoj dominirao i slavio 13-1. Polufinale protiv Filipa Blaževskog prošlo je bez neizvjesnosti, 10-0 i 21-4.

Finalni okršaj donio je reprizu prošlogodišnjeg polufinala protiv Rusa Andreja Zagorulka. Nakon što je prvu rundu izgubio 16-11, Oscar je uzvratio u drugoj s 11-8. U odlučujućoj rundi potpuno je preuzeo kontrolu, poveo 6-0, potom 9-0 i mirno priveo borbu kraju s 11-7. Kovačić je tako stigao do najvećeg međunarodnog uspjeha u karijeri.

Velika Gorica: Doček taekwondaša koji su u Beogradu na europskom prvenstvu osvojili sedam medalja 07:32
Velika Gorica: Doček taekwondaša koji su u Beogradu na europskom prvenstvu osvojili sedam medalja | Video: 24sata/pixsell

