Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON ZADRA U SLAVONIJU

Osijek će dočekati rukometaše u novom navijačkom spektaklu! Evo gdje i kad ih možete gledati

Piše Ivan Kužela
Čitanje članka: 1 min
Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rasprodana osječka Arena večeras će svjedočiti spektaklu, a za to će se pobrinuti hrvatski rukometaši, brončani s Eura. Odmjerit će snage sa Švicarcima i pokušati ponoviti pobjedu iz Zadra u četvrtak

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija od 17.00 sati igrat će prijateljsku utakmicu protiv Švicarske u Osijeku. U četvrtak su brončani rukometaši igrali protiv istog protivnika, ali u Zadru i pobijedili 34-26. Osječka Arena za današnji ogled odavno je rasprodana i bit će krcata do vrha. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Brončani sa zadnjeg Eura i svjetski viceprvaci briljirali su u Zadru protiv Švicaraca. Protiv istog protivnika igrali su 25. siječnja na Euru i slavili 28-24. Hrvatska je protiv Švicarske igrala do sada 11 puta i pobijedila na 10 susreta uz jedan poraz.

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- U pet dana boravka u Dalmaciji, reprezentacija je ostvarila sve što je planirala. Odigrala je odličnu utakmicu, posebno drugo poluvrijeme protiv Švicarske, ostvarila uvjerljivu pobjedu, napunila dvoranu na Višnjiku do vrha (7 500 gledatelja) i obradovala tisuće i tisuće svojih navijača. Dolazak u Zadar bio je pun pogodak, reći će svi, napisao je Hrvatski rukometni savez na službenoj stranici te najavio subotnji susret.

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- A sada nas čeka Osijek. Još jedan divan grad koji strahovito voli rukomet i rukometaše. I gdje je atmosfera uvijek spektakularna. Ne sumnjamo da će tako biti i u subotnje poslijepodne. I da će im se njihovi ljubimci odužiti još jednom rapsodijom na terenu.

Utakmicu ćete moći gledati na RTL2 ili platformi VOYO.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026