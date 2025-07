Osijek dobio četvrti javni teniski teren s Grand slam podlogom! Jedini je takav grad na svijetu

S oko pola sata avionskog zakašnjenja na osječki aerodrom Klisa u 11 sati sletjele su četiri legendarne svjetske tenisačice, Mary Pierce, Martina Hingis, Marion Bartoli i Iva Majoli, te se srdačno pozdravile sa svojom domaćicom Donnom Vekić, aktualnom svjetskom teniskom zvijezdom. Ona ih je u Osijek pozvala povodom otvorenja četvrtog javnog teniskog terena, čime se Osijek upisuje na svjetsku sportsku kartu kao prvi grad na svijetu koji ima četiri besplatna javna teniska terena, na četiri različita Grand Slam podloge.

Osijek: Dolazak svjetski poznatih tenisačica na super tiebreak s Donnom Vekić | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dolaskom svjetski poznatih tenisačica Osijek je bio domaćin super tie-break mečeva Donne Vekić s teniskim legendama.

Projekt četiri terena realiziran je uz financijsku, logističku i infrastrukturnu podršku Grada Osijeka, a na temelju vizije, upornosti i ideje koju su imali Donna i njena obitelj. Njihova je želja bila terenima obogatiti sport u gradu, doprinjeti popularizaciji tenisa, ali i vidljivosti samog grada Osijeka.

Teniski tereni građeni su sustavno kroz četiri godine u četvrtima Retfala, gdje se u dvorištu Osnovne škole Retfala nalazi teren s Australian Open podlogom, na Jugu 2 u dvorištu Osnove škole Grgor Vitez gde je teren s Roland Garros podlogom, u Drinskoj ulici gdje je Wimbledon podloga te u Perivoju kralja Tomislava 1 gdje se igra na US Open podlozi.

Osijek: Dolazak svjetski poznatih tenisačica na super tiebreak s Donnom Vekić | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prvi teren s travnatom Wimbledon podlogom otvoren je u lipnju 2021. godine, slijedio je teren sa zemljanom Roland Garros podlogom u studenom 2022. godine, a treći je otvoren u svibnju 2024. godine i to je bio teren s tvrdom podlogom US Opena. Posljednji se otvara danas i on je s podlogom Australian Opena. Svi su dostupni za besplatno igranje, uz prethodnu rezervaciju terena u odabranom terminu.

Otkako su otvoreni, svi tereni su imali 95 posto popunjenih termina.To da smo dali priliku djeci, mladima i odraslima da potpuno besplatno zaigraju tenis čini me iznimno ponosnom. Nadam se da će se baš na jednom od ovih terena neko dijete zaljubiti u taj sport kao što sam se i ja zaljubila" rekla je Donna koja je svoje gošće dovela na upoznavanje i gradonačelniku Ivanu Radiću i županici Nataši Tramišak.

Istovremeno kada je najavila otvaranje četvrtog terena u Osijeku, Donna je otvorila i novo izdanje turnira DNNA Ladies Tennis Net, koji je također održan u Osijeku prije desetak dana. Radi se o jedinstvenom teniskom turniru poslovnih žena rekreativki koji se održava pod inicijativom Donne Vekić te u organizaciji Premier Tennis Showa, a koji je po prvi puta, baš ove godine, dobio i međunarodni karakter. Na njemu je sudjelovalo 32 poslovne žene koje su tri dana uživale u Osijeku i njegovoj turističkoj ponudi.