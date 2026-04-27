Osijek doveo pomoćnika sportskom direktoru kojeg još uvijek nisu pronašli...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Osijek doveo pomoćnika sportskom direktoru kojeg još uvijek nisu pronašli...
Naš je cilj prepoznati i razvijati lokalne talente, a da bismo to podržali, trenutno razgovaramo sa Sveučilištem u Osijeku o pokretanju kompleksnog programa nogometne analitike, poručio je Márk Makrai

Osijek nastavlja restrukturiranje sportskog sektora, a prvi konkretan potez povukao je dovođenjem Márka Makraija na poziciju asistenta budućeg sportskog direktora, koji još uvijek nije imenovan. Riječ je o 29-godišnjem stručnjaku koji u Osijek dolazi iz mađarskog prvoligaša ZTE-a, gdje je punih šest sezona radio kao glavni skaut i pritom sudjelovao u osvajanju Kupa Mađarske, dok je klub ove sezone ponovno stigao do finala.

Makrai u Osijek donosi kombinaciju praktičnog iskustva i akademskog znanja, a na predstavljanju je detaljno opisao svoj put i planove:

- Proveo sam šest sezona u ZTE-u kao glavni skaut. U tom smo razdoblju osvojili Kup Mađarske, a ove sezone ponovno smo stigli do finala. Akademski sam se obrazovao u području sporta i projektnog menadžmenta, kao i skautinga, a trenutno pohađam doktorski studij na kojem istražujem strategije regrutiranja igrača u regiji srednje i istočne Europe. Moje glavne odgovornosti u novoj ulozi bit će regrutacija nogometaša i međunarodni odnosi, uz reorganizaciju skautskog odjela i uspostavu podatkovnog sektora.

U nastavku je otkrio i jedan od ključnih projekata na kojima će raditi, a koji uključuje suradnju sa Sveučilište u Osijeku.

- Naš je cilj prepoznati i razvijati lokalne talente, a da bismo to podržali, trenutno razgovaramo sa Sveučilištem u Osijeku o pokretanju kompleksnog programa nogometne analitike. Ta bi inicijativa studentima omogućila učenje od nogometnih stručnjaka, dok bi najbolji polaznici dobili priliku pridružiti se klubu kroz program stručne prakse. Već sam radio na takvim projektima, gdje su polaznici u sklopu sveučilišnih programa imali priliku steći znanja iz područja skautinga, analize podataka, videoanalize, ali i sportskog prava, regulative za agente te iz stručne terminologije i pregovaračkih tehnika.

Foto: NK Osijek

Uspostava podatkovnog odjela koji će Makrai voditi predstavlja važan iskorak za Osijek. Klub time otvara prostor za zapošljavanje sportskih znanstvenika i stručnjaka za upravljanje učinkom igrača, što je danas standard u modernom nogometu. Cilj tih promjena jest podizanje rezultatske razine momčadi, ali i dugoročna modernizacija i profesionalizacija cijelog sustava.

Istodobno, potraga za nasljednikom Alena Petrovića na mjestu sportskog direktora i dalje traje. Iz kluba poručuju da pregovaraju s više kandidata te da će konačnu odluku donijeti nakon što pronađu optimalno rješenje za budućnost "bijelo-plavih".

Komentari 0
