NK Osijek gleda sve manje ljudi. Pogledajte poražavajuće brojke

Osijek je za vikend u 32. kolu HNL-a odigrao 0-0 s Lokomotivom na Opus Areni. Bila je to treća utakmica u nizu u kojoj ‘bijelo-plavi’ nisu uspjeli zabiti gol kod kuće.

- Imali smo itekako dobrih prilika tijekom utakmice, no, eto, nismo zabili. Moram naglasiti kako je suparnički golman Josip Posavec bio inspiriran, kao i nedavno Oliver Zelenika kad je ovdje gostovao Varaždin. Izgleda da mnogima odgovara igrati na našoj Opus Areni, a mi nekako ostanemo indisponirani ispred gostujućih vrata. Nadam se, ipak, da ćemo to nekako popraviti jer nemam što drugo dečkima prigovoriti - kaže Tomislav Radotić, trener Osijeka pa dodaje:

- Imali smo određenih problema u otvaranju susreta jer smo dopustili ono što nismo željeli, a riječ je o kontroli lopte i igre. Poslije smo mijenjali u sustavu obrane, čime smo uspostavili ravnotežu na terenu, te počeli preuzimati inicijativu. Ne mogu biti nezadovoljan, no postajemo lagano frustrirani što u tri posljednje utakmice na domaćem terenu nismo uspjeli postići pogodak. Baš mi je žao što našim navijačima nismo mogli donijeti malo više radosti kroz kvalitetniji rezultat.

Utakmica protiv Lokomotive bila je peta ove sezone u kojoj je posjet bio manji od 3000 gledatelja. U prethodne dvije sezone to se dogodilo samo jednom. Osijek je tek deveti s 32 boda i još nije osigurao ostanak. Posljednjeplasiranom Vukovaru bježi sedam bodova.