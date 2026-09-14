Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI OFENZIVAC

Osijek dovodi pojačanje nakon Dinama! U klub stiže Luka Tunjić

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Osijek dovodi pojačanje nakon Dinama! U klub stiže Luka Tunjić
2
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Igrao sam za U-19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon toga više nisam imao kontakt s njima. Onda me zvala Hrvatska, za koju moje srce najviše kuca, rekao nam je Luka Tunjić u ranijem intervjuu

Admiral

Mladi hrvatski nogometaš Luka Tunjić (20) karijeru nastavlja u redovima Osijeka, javlja njemački insajder Florian Plettenberg. Riječ je o talentiranom ofenzivcu kojeg je Hrvatski nogometni savez prije nekoliko godina "preoteo" Bosni i Hercegovini. Tunjić je za Hrvatsku U-21 odigrao osam utakmica i zabio dva gola.

Olić mu je posljednji poziv uputio u studenom 2025. godine, a zadnja sezona u nizozemskoj Fortuni Sittard, u kojoj je napravio seniorski iskorak i proveo dvije godine, baš mu i nije bila uspješna. Njegova uloga reducirana je na samo 425 minuta, ali u tih 17 nastupa uspio je zabiti dva gola.

Tunjiću je potrebna sredina u kojoj će dobiti konkretnu minutažu i priliku za dokazivanje, a takva mu se ponudila u Osijeku, koji uživa u dobrom početku sezone. "Bijelo-plavi" trenutačno su druga momčad HNL-a s 15 bodova iz sedam utakmica, a prošlog su vikenda s 4-2 srušili Dinamo na Opus Areni.

Plettenberg piše kako je Tunjić, koji igra na poziciji napadačkog veznjaka, s Osijekom dogovorio ugovor do ljeta 2028. godine uz opciju produljenja do 2029. godine. Igrač još mora proći liječnički pregled nakon čega će potpisati ugovor, a sve bi, dodaje njemački insajder, u ponedjeljak trebalo biti gotovo.

POGLEDAJTE SAŽETAK VIDEO Osječka rapsodija na Opusu: Ovako su razbili Dinamo
VIDEO Osječka rapsodija na Opusu: Ovako su razbili Dinamo

U ranijem intervjuu za 24sata, Tunjić nam je otkrio kako je zamijenio Bosnu i Hercegovinu za Hrvatsku.

Foto: Privatni album/

- Igrao sam za U-19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon toga više nisam imao kontakt s njima. Naravno, otišao bih u reprezentaciju BiH kad bi mi to bila jedina opcija, ali nisu me ni zvali nakon te utakmice. U BiH više nisam imao šansu, a otvorila su se druga vrata. Hrvatska me zvala, moje srce najviše kuca za Hrvatsku. Znao sam da me prate iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Njemačke. Ali sam ja samo čekao ovaj popis. I da su me zvali iz Njemačke i BiH, ja bih odabrao Hrvatsku.

MOTOR OSIJEKA Vrbančićev uzlet: Olić ga je prvi stavio na 'šesticu' i pogodio
Vrbančićev uzlet: Olić ga je prvi stavio na 'šesticu' i pogodio

- Naravno, san mi je zaigrati za Dortmund, pogotovo ako bi mi trener bio Niko Kovač. Neki drugi klub? Svaki igrač sanja o Barceloni i Real Madridu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?' Obožava i Modrićev Milan

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Hajduk - Slaven Belupo 1-0: Splićani su preuzeli vrh tablice HNL-a, Dalisson zabio glavom
VIDEO: POGLEDAJTE GOL

Hajduk - Slaven Belupo 1-0: Splićani su preuzeli vrh tablice HNL-a, Dalisson zabio glavom

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 1-0 Splićani su na Poljudu slavili protiv gostiju iz Koprivnice. Šego je zatresao mrežu u 15. minuti, ali ništa od toga zbog zaleđa. Dalisson je pogodio u 22. minuti i rezultat se nije mijenjao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026