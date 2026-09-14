Osijek dovodi pojačanje nakon Dinama! U klub stiže Luka Tunjić

Mladi hrvatski nogometaš Luka Tunjić (20) karijeru nastavlja u redovima Osijeka, javlja njemački insajder Florian Plettenberg. Riječ je o talentiranom ofenzivcu kojeg je Hrvatski nogometni savez prije nekoliko godina "preoteo" Bosni i Hercegovini. Tunjić je za Hrvatsku U-21 odigrao osam utakmica i zabio dva gola.

Olić mu je posljednji poziv uputio u studenom 2025. godine, a zadnja sezona u nizozemskoj Fortuni Sittard, u kojoj je napravio seniorski iskorak i proveo dvije godine, baš mu i nije bila uspješna. Njegova uloga reducirana je na samo 425 minuta, ali u tih 17 nastupa uspio je zabiti dva gola.

🚨💥 Luka Tunjic to NK Osijek - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached. The 20 y/o attacking midfielder joins Osijek as a free agent.



Contract until 2028 + option for another year. Deal pending medical, which will be finalised today.@SkySportDE 🇭🇷🇧🇦 pic.twitter.com/X9z8rNtidM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 14, 2026

Tunjiću je potrebna sredina u kojoj će dobiti konkretnu minutažu i priliku za dokazivanje, a takva mu se ponudila u Osijeku, koji uživa u dobrom početku sezone. "Bijelo-plavi" trenutačno su druga momčad HNL-a s 15 bodova iz sedam utakmica, a prošlog su vikenda s 4-2 srušili Dinamo na Opus Areni.

Plettenberg piše kako je Tunjić, koji igra na poziciji napadačkog veznjaka, s Osijekom dogovorio ugovor do ljeta 2028. godine uz opciju produljenja do 2029. godine. Igrač još mora proći liječnički pregled nakon čega će potpisati ugovor, a sve bi, dodaje njemački insajder, u ponedjeljak trebalo biti gotovo.

U ranijem intervjuu za 24sata, Tunjić nam je otkrio kako je zamijenio Bosnu i Hercegovinu za Hrvatsku.

Foto: Privatni album/

- Igrao sam za U-19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon toga više nisam imao kontakt s njima. Naravno, otišao bih u reprezentaciju BiH kad bi mi to bila jedina opcija, ali nisu me ni zvali nakon te utakmice. U BiH više nisam imao šansu, a otvorila su se druga vrata. Hrvatska me zvala, moje srce najviše kuca za Hrvatsku. Znao sam da me prate iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Njemačke. Ali sam ja samo čekao ovaj popis. I da su me zvali iz Njemačke i BiH, ja bih odabrao Hrvatsku.

- Naravno, san mi je zaigrati za Dortmund, pogotovo ako bi mi trener bio Niko Kovač. Neki drugi klub? Svaki igrač sanja o Barceloni i Real Madridu