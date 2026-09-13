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MOTOR OSIJEKA

Vrbančićev uzlet: Olić ga je prvi stavio na 'šesticu' i pogodio

Piše Davor Kovačević,
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Vrbančićev uzlet: Olić ga je prvi stavio na 'šesticu' i pogodio
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Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Mladi veznjak "bijelo-plavih" protiv Dinama je potvrdio da ima gotovo kvalitete da se razvije u šesticu ozbiljnog europskog kalibra. S 21 godinom posjeduje obrambenu odgovornost, trkački i radni dio, čitanje igre, vrhunsku tehniku

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Armando Leon, Meksikanac koji je donedavno za kruh zarađivao u Andori, golobradi Izak Ježić, koji je još prije dva tjedna s vršnjacima skupljao lopte na utakmici Osijeka i Slaven Belupa pa u subotu postao tek četvrti 16-godišnjak koji je slavio protiv Dinama (Lovro Zvonarek i Slaven Belupo, Anes Huskić i Lokomotiva, Bruno Durdov i Hajduk), Luka Vrbančić, koji je protiv kluba koji ga je otpisao pokazao da je trenutno najbolja "šestica" u HNL-u... Ne nedostaje igrača u redovima Osijeka koji su zaslužili "chapeau" za ono što su pružili protiv Dinama na Opus areni (4-2). Pa i, dakako, trener Federico Bessone, koji je nakon Segeste uvjeravao: "Vjerujte, vidjet ćete..."

Vidjeli smo opet atomski Osijek poput onoga u prve tri utakmice sezone, kad su se mnogi natjecali u hvalospjevima momčadi s Drave. A mozak, motor te momčadi, što je potvrdio i Bessone, apsolutno je Luka Vrbančić (21). Paul Scholes iz Gajnica izdominirao je u sredini terena, onako kako bi trebali činiti, primjerice, reprezentativci. Nagrada je za sve bio i gol, koji nije slavio.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vrbančić je bio ozbiljan prospekt "modrih", ali nisu ni prvi ni zadnji koji su pogriješili s procjenom. Doduše, tadašnji Vrbančićev problem bila je pozicija, tražio se između "osmice" pa desetke, čak i krila tijekom posudbe u Lokomotivi. A onda je Ivica Olić, izbornik U-21 reprezentacije, na prijateljskom turniru u Dohi u ožujku prošle godine, postavio Vrbančića na poziciju korektora veznog reda za utakmicu s Egiptom. I, danas možemo to reći, apsolutno pogodio.

Mladi veznjak "bijelo-plavih" protiv Dinama je potvrdio da ima gotovo kvalitete da se razvije u šesticu ozbiljnog europskog kalibra. S 21 godinom posjeduje obrambenu odgovornost, trkački i radni dio, čitanje igre, vrhunsku tehniku... Brzina mu možda nije vrlina, ali sve nadomješta prepoznavanjem i pravovremenim pozicioniranjem.

Osijek je pogodio, za 250.000 eura doveo je igrača koji već radi razliku i kojega će ozbiljno unovčiti danas-sutra, a Dinamo dobiti "tek" 40 posto...

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