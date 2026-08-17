Osijek i Varaždin ušli u povijest HNL-a! Dva legendarna kluba su napravila isto prije 23 godine

Osijek i Varaždin sezonu HNL-a otvorili su s po tri pobjede u prva tri kola. Samo se dvaput prije ove sezone dogodilo da dva kluba koja nisu Dinamo i Hajduk ostvare maksimalan učinak nakon prva tri kola.

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Prvi put bilo je to u sezoni 1993/94., kad su Zagreb (Belišće, Šibenik, Radnik) i Inker (Osijek, Dinamo, Šibenik) ostvarili po tri pobjede. Drugi takav slučaj dogodio se u sezoni 2010/11., kad su savršen start imali Rijeka (Split, Dinamo, Hrvatski dragovoljac) i Slaven Belupo (Šibenik, Inter, Zadar). Sva četiri kluba u sljedećem su kolu prekinula pobjednički niz.

Osijek je pritom tek drugi put u povijesti otvorio sezonu s tri pobjede u prva tri ligaška kola. Isto mu je uspjelo u sezoni 2018/19., kad je na početku prvenstva svladao Hajduk, Rudeš i Istru 1961. "Bijelo-plavi" tad su sezonu završili na trećemu mjestu. To su, međutim, bila neka druga vremena, kad je Osijek imao više novca. Danas se okrenuo stvaranju mladih igrača. Prvoligaš s Drave u nedjelju od 21 sat igra kod Hajduka.

Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Varaždin prvi put nakon tri kola ima maksimalnih devet bodova. Njegovom "prethodniku" Varteksu to je uspjelo samo u sezoni 2005/06., kad je na startu prvenstva pobijedio Kamen Ingrad, Međimurje i Pulu 1856. Varaždin u subotu od 21 sat igra kod Dinama.