Osijek izdržao s deset igrača: Škorić zaradio 2 žuta u 3 minute

<p>Osijek je na domaćem terenu u prvom kolu HNL-a remizirao sa Slaven Belupom 0-0.</p><p>Nakon drame u Rijeci nekoliko sati ranije, u Gradskom vrtu ipak nismo gledali nekakvu utakmicu punu intrige ili preokreta. Domaćini su u ovu utakmicu ušli pomalo hendikepirani zbog odlaska najboljeg strijelca <strong>Mirka Marića</strong> u talijansku Monzu.</p><p>Gosti su zube pokazali već u 14. minuti kada je veliku šansu imao<strong> Etoundi</strong>. Namjestio mu je Bogojević, no Ivušić je bio spreman.</p><p>Problemi za Osijek nastali su 15-ak minuta kasnije. Iskusni<strong> Mile Škorić</strong> zaradio je dva žuta kartona u tek tri minute i napustio teren.</p><p>Osječani zbog toga u drugom poluvremenu nisu uspjeli kreirati nikakvu pravu priliku, te su u punih 45 minuta imali nula udaraca. I to općenito, a ne onih u okvir. Naspram Belupovih šest... Ipak, tih šest ne znači puno s obzirom na to da ih je u okvir otišlo nula do kraja utakmice, a samim time toliko ih je i završilo u mreži.</p><p>Ove dvije momčadi ovim su remijem zasjele na treće i četvrto mjesto HNL-a, iza Gorice i Rijeke.</p>