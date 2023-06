'Osijek je neugodan, pa dobili su nas prvom dijelu sezone, ali želimo slaviti pred navijačima!'

Svlačionica diše dobro, napravili smo kratki sastanak 10 kola prije kraja gdje smo razgovarali o cjelokupnoj sezoni, tad smo bili sretni da 10 kola prije kraja odlučujemo sami o sebi. Evo, stigli smo do zadnje utakmice, sve smo odradili uspješnije od drugih, ali sukus cijele sezone je sad na ovoj utakmici. Ipak je to borba za najvažniji juniorski trofej, kaže trener juniorske momčadi Dinama Ivan Senzen.

Sutra je završni čin juniorske sezone, borba za naslov prvaka i dalje se vodi između Dinama i Hajduka. Zagrepčani uoči zadnjeg kola imaju dva boda više, sutra će u 11 sati na glavnom maksimirskom stadionu ugostiti Osijek, dok Splićani u isto vrijeme gostuju kod Inkera u Zaprešiću. Jasno, Dinamo sve ima u svojim rukama.

- Ma mi cijelu sezonu igramo dobro, pogotovo ako uzmemo u obzir sve što se događa s juniorskom momčadi. Osipali smo se zbog potreba prve momčadi, neki su na zimu otišli na posudbe..., ova je grupa potpuno nova u odnosu na proljetnu. Ali, dečki su jako dobro radili, skidam im kapu na svemu, odigrali smo 59 utakmica u sezoni, izmrcvarili ih do maksimuma - kaže Ivan Senzen, pa nastavlja:

- Bilo je teško balansirati u svemu, svaka čast igračima. Nama u stožeru je bilo bitno da nešto ne zabrljamo između utakmica, da oni cijelo vrijeme budu friški, svježi i motivirani. Radili smo analizu, mi smo odigrali 20-ak utakmica s europskim momčadima, uvijek uz neke prilagodbe bili svoji, u većini utakmica i jako dobri.

Malo o Osijeku...

- Oni su jako neugodan suparnik. Svaka im čast, svaku utakmicu igraju s istim žarom, svaku žele pobijediti. To su pokazali i sad protiv Hajduka, igrali su maksimalno, svojom pobjedom zakomplicirali prvenstvo. A pobijedili su i nas u Osijeku, bit je jako zahtjevno - kaže Ivan Senzen.

Kapetan juniorske momčadi Dinama Luka Lukanić je optimist...

- Odlučujemo sami o sebi, igramo na našem glavnom stadionu, hvala klubu što su nam to omogućili. Ne osjećam preveliki pritisak, ali znamo da moramo pobijediti. Osijek? Nezgodni su, nas su u prvom dijelu sezone dobili 1-0, sad su svladali i Hajduk, nezgodna su momčad. Znamo njihove prednosti i mane, ali gledat ćemo samo sebe - priča Luka Lukanić i dodaje:

- Stvarno je ove sezone iza nas puno utakmica, na internacionalnom turniru Al Abtal smo poraženi od Valencije, odigrali smo strašno puno utakmica. Ali mladi smo, imamo dovoljno energije za meč s Osijekom. Još nisam zaigrao za Dinamo na glavnom stadionu, vjerujem da će i to ubrzo doći. Ipak, nema treme, znamo da stižu i navijači, svi se zajedno želimo veseliti novom naslovu.

Dinamo je za ovu utakmicu otvorio maksimirski stadion, a ulaznice za sjever (dolje) i zapad (dolje) prodaju se po cijeni od jednog eura. Zagrepčani su jučer produljili ugovore s dva mlada juniorska aduta, profesionalne ugovore potpisali su Luka Lukanić i Vito Čaić.

- Priključen sam prvoj momčadi, sad sam i produljio ugovor i to je za mene veliko priznanje. Ja sam dečko iz Zagreba, jako volim ovaj klub i sve mi to puno znači. Na početku prošle sezone bio sam u juniorima, a kasnije me trener Ante Čačić priključio prvoj momčadi i na tome mu zahvaljujem. Bila je predivna polusezona s puno lijepih uspomena, seniori su potvrdili naslov prvaka, a nadam se da ćemo isto učiniti i s juniorima i da ćemo sljedeće sezone igrati juniorsku Ligu prvaka - poručio je Luka Vrbančić, dok je Vito Čaić dodao:

- U Dinamu sam 10 godina, od rođenja volim ovaj klub, drago mi je da sam produljio ugovor, a nadam se da ću uskoro biti i kandidat za prvu momčad što mi je prvi cilj. Prošle godine osvojili smo naslov prvaka u kadetskoj konkurenciji i bilo bi lijepo sad to učiniti i s juniorima. U subotu nas čeka ključna utakmica, borba za naslov i za plasman u juniorsku Ligu prvaka i jasno je da ćemo dati svoj maksimum.