Osijek je u začaranom krugu i spirali prema dnu. Pred novom upravom je sad ključna odluka

Piše Domagoj Vugrinović,
Osijek je u začaranom krugu i spirali prema dnu. Pred novom upravom je sad ključna odluka
Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 Uz blago rečenu slabašnu igru Osijek je poveo, ali bilo bi nezasluženo da su pobijedili, jer danas, kao i u većini sezone nisu pokazali baš ništa

Jeste li gledali film "Na rubu sutrašnjice"? Poznat je i cijenjen akcijski film, a glavni junak konstantno proživljava isto. E pa u takvom sličnom začaranom krugu trenutačno se nalazi i Osijek. Još jedna blijeda utakmica u kojoj smo vidjeli vrlo malo nogometa od Osječana, a to je, i ovog puta po šesti put otkako je stigao Željko Sopić, rezultiralo porazom.

