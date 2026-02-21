Osijek je u začaranom krugu i spirali prema dnu. Pred novom upravom je sad ključna odluka

Jeste li gledali film "Na rubu sutrašnjice"? Poznat je i cijenjen akcijski film, a glavni junak konstantno proživljava isto. E pa u takvom sličnom začaranom krugu trenutačno se nalazi i Osijek. Još jedna blijeda utakmica u kojoj smo vidjeli vrlo malo nogometa od Osječana, a to je, i ovog puta po šesti put otkako je stigao Željko Sopić, rezultiralo porazom.

