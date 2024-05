Osijek na Dinamo s jednim golmanom?! 'Obrijao sam se jer djeca misle da sam Djed Mraz'

Nasmijan i raspoložen Zoran Zekić se pojavio na press konferenciji uoči utakmice protiv Dinama, koja se igra u subotu od 19.30 u sklopu 34. kola HNL-a, a kako i neće biti. Sjajna je atmosfera u Osijeku koji je prebrodio krize i brojne probleme i konačno igra onako kako bi trebao obzirom na kvalitetu koju ima u rosteru. Tribine Opus Arene sve su punije, navijači zadovoljniji, a napokon može odahnuti i Zekić, koji je uspio preporoditi momčad. Ključ je bila promjena formacije i uvođenje u prvi sastav fenomenalnog Antona Matkovića (18), kojeg žele brojni velikani.

Tri kola su do kraja sezone, Osijek ima četiri boda više od Lokomotive i na korak je od četvrtog mjesta koje vodi u Europu. A na valu ove sjajne atmosfere, Osjećani će pokušati srušiti 'modre' na Maksimiru.

Ove sezone utakmice s Dinamom bile su prepune pehova. U kolovozu prošle godine vodili su 2-0 pa izgubili 3-2. Na Maksimiru su imali remi u džepu pa primili gol u sudačkoj nadoknadi, dok su na Opus Areni u ožujku remizirali 1-1 nakon što su vodili. Unatoč dobrim rezultatima, pehovi se nastavljaju za Zekićevu momčad. Ozljede su poharale golmane, izvan stroja su Barešić, Hlapčić i Malenica, dok je jedini na dispoziciji Franko Kolić.

- Nemam baš dobru situaciju u momčadi. Imamo raritet s golmanima: Hlapčiću je pukla ključna kost, kao i Barešiću, znate kakva je situacija s Malenicom (stradalo mu je koljeno i nema ga do kraja sezone, nap. ur.). Brlek, Bralić, Drambaev i Almasi su van pogona, skratio nam se roster. Almasi? Cokaj ga je nagazio, inače Mkrtčjan povrijedi suigrače na treningu. Ima ozbiljnu ozljedu prsta pa ne može navući ni tenisicu - rekao je Zekić koji će momčadi morati pridružiti golmane iz omladinskog pogona.

- Puno smo ove godine mijenjali sustave, ali naša momčad i Dinamo pokazali smo da smo spremni na promjenu formacije s ovakvom sastavom kakvog imamo.

Sjajno ste parirali Dinamu u prve tri utakmice, ali osvojili ste tek bod.

- Naučili smo lekciju, ja ću povući paralelu s utakmicom Reala i Bayerna. Neke ekipe to imaju u sebi, to se ne događa preko noći, vjeruju do kraja. U Maksimiru smo odigrali fantastičnu utakmicu, ali dobili smo gol u zadnjoj minuti. Ovdje smo odigrali još bolje, no povukli smo se kasnije. O onoj utakmici koju je vodio moj prethodnik da i ne pričam. Zaslužili smo više, nadam se da je došao trenutak da se okrene nešto na našu stranu. Moramo biti spremni na Dinamo koji je rasterećeniji i ne smijemo mu dati previše prostora - rekao je trener Osijeka.

Dinamo je pobjedom protiv Rijeke došao na korak od naslova, a osigurati ga može u subotu pobjedom protiv Osječana. Prije toga Rijeka ne smije slaviti u Varaždinu.

- Dinamo će biti rastrčaniji i rasterećeniji. Ima osam pobjeda u nizu. Mijenja formacije, a imamo i mi tu mogućnost. Postavili smo momčad koja se može prilagoditi svakome protivniku. Da pričamo tko je favorit i da igramo na Maksimiru, to je sve poznato. Ako ćemo pričati tako, onda ne bismo trebali sutra ni ići na put.

Pohvalio je Zekić i mlade igrače, koji imaju sve veću ulogu u prvoj momčadi.

- Radimo jako dobro, predano i drago mi je zbog momčadi i mladih igrača. Svaki put se oduševim s nekim novim mladim igračem. Vidio sam jednog kadeta na našem treningu, te stvari nas raduju i još kad uz to sve imaš rezultat...

Zekić je uoči derbija na Maksimiru promijenio i imidž.

- Odlučio sam obrijati bradu jer kad me djeca vide na ulici, misle da sam Djed Mraz, a svibanj je.