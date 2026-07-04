Osijek odigrao prvi pripremni susret. Primio četiri od Mađara

Osijek je odigrao prvu pripremnu utakmicu i doživio težak poraz. Na Opus Arenu stigao je mađarski prvoligaš Paksi i u drugom dijelu razbio Osijek. Završilo je 4-0 za Mađare, a Osijek nastavlja s pripremama za novu sezonu HNL-a u kojoj će pokušati popraviti sve što nije bilo dobro prošle.

Osijek je od prve sekunde stvarao prilike. Već nakon 25 sekundi Posavec je ubacio za Ježića, čiji je udarac glavom obranio raspoloženi Kovacsik. Do odmora su prijetili još Lapu, Mikolčić, Ljatif i Omerović, a vratar Paksija istaknuo se s nekoliko odličnih obrana. Najbliže golu bio je Omerović, na asistenciju debitanta Dolčeka, no Kovacsik je ponovno spasio goste. Kazna je stigla u 44. minuti kada je Lapu preciznim udarcem donio vodstvo mađarskoj momčadi.

Paksi je u nastavku bio konkretniji. Jovičić je u 66. minuti zaprijetio, a nešto kasnije pogodio i mrežu, no gol je poništen zbog zaleđa. Gosti su potom preko Totha nakon kornera povisili na 0:2 u 78. minuti, Debreceni je glavom zabio za 0:3 u 86., a konačnih 0:4 postavio je Toth svojim drugim golom dvije minute kasnije.