Osijek ostao bez važnog igrača. Jakupović karijeru nastavlja u portugalskom prvoligašu

Osijek je u završnici prijelaznog roka ostao bez jednog od svojih važnijih napadača. Arnel Jakupović (28) napustio je Opus Arenu i karijeru će nastaviti u portugalskoj Vitóriji Guimarães, potvrdio je slavonski klub. Prema ranijim informacijama hrvatskih i portugalskih medija, Osijek bi za napadača trebao dobiti oko 600 tisuća eura. Jakupović je ušao u posljednju godinu ugovora pa su "bijelo-plavi" njegovom prodajom izbjegli mogućnost da ga sljedećeg ljeta izgube bez odštete.

Jakupović je u Osijek stigao u kolovozu 2024. godine iz Maribora, a hrvatski klub tada je za njega izdvojio oko milijun eura. Na Opus Arenu stigao je nakon vrlo dobre sezone u Sloveniji, u kojoj je za Maribor u 27 prvenstvenih utakmica zabio 17 golova. U dresu Osijeka ukupno je odigrao 67 službenih utakmica i postigao 16 golova. Prvu sezonu završio je s deset golova u 31 nastupu, od čega je devet zabio u prvenstvu. Prošle sezone njegov je učinak bio skromniji, a u 32 utakmice četiri je puta zatresao mrežu.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Novu sezonu otvorio je vrlo učinkovito. U prva četiri prvenstvena nastupa zabio je dva gola iako je samo jednom bio u početnoj postavi. Prvi je postigao u visokoj pobjedi 6-1 protiv Rudeša, dok je posebno važan bio njegov gol protiv Lokomotive na Opus Areni. Ušao je u drugom poluvremenu i u 90. minuti glavom zabio za pobjedu 1-0.

Njegov odlazak iz Osijeka pritom je doživio veliki obrat u svega nekoliko dana. Jakupovića se najprije snažno povezivalo s Greuther Fürthom, a zbog pregovora s njemačkim drugoligašem nije bio ni u kadru za utakmicu protiv Slavena. Transfer u Njemačku ipak nije realiziran prije zatvaranja tamošnjeg prijelaznog roka pa se činilo da će Jakupović ostati u Osijeku. Ubrzo se, međutim, pojavila Vitória Guimarães i pronašla rješenje koje je odgovaralo svim stranama.

Portugalski mediji pisali su i da je Jakupović imao ponudu Celja, ali ga je više privukao projekt Vitórije. Osijek je na kraju prihvatio ponudu portugalskog kluba i omogućio mu odlazak.

- Teško nam je ispratiti Arnela. Svojom igrom izuzetno je pozitivno doprinio rezultatima ove mlade momčadi. Jakupović je igrač koji će nam nedostajati i na terenu. Želimo mu svu sreću u Portugalu, uvjereni smo da će biti uspješan i u novom klubu. Uvijek će imati posebno mjesto u našim srcima - rekao je Osijekov sportski direktor Kenneth Zandvliet.