Osijek predstavio novog trenera

Osijek je predstavio novog trenera. Od sljedeće sezone klub će voditi Federico Bessone iz Argentine. U HNL je došao iz Ljubljane gdje je vodio Olimpiju od rujna prošle godine. Pred 42-godišnjem Argentincem je zahtjevna sezona i nada da će sljedeća biti bolja od prošle kada su završili na pretposljednjem devetom mjestu na tablici.

Prije nego što je otišao u trenerske vode, Bessone je igračku karijeru započeo u Barceloninoj La Masiji.

- Da, odrastao sam u La Masiji i volim kad mi momčad ima loptu u nogama i stalno traži posjed. Tako je bilo i kada sam bio igrač u Španjolskoj i Engleskoj. Razvijao sam se pod utjecajem velikih trenera koje sam prošao u svojoj karijeri, poput Paula Sose, Roberta Martineza, Michaela Laudrupa, Joana Francesca Ferera ili Gabrija Garcije. Uvijek sam nogometu i kao trener pristupao s ambicijom i željom da postignem velike stvari - rekao je na predstavljanju za službene stranice kluba.

Foto: NK Osijek

Ključne ideje Bessone donosi na temelju svog jasnog nogometnog identiteta i profesionalnog igračkog iskustva. Usmjeren je na performance i razvoj igrača, sa snažnim naglaskom na izgradnju tima i međusobnog povjerenja. Vrlo mu je bitna usredotočenost na svakog pojedinca kroz razumijevanje individualnih potreba i uloga, na prilagodljiv i fleksibilan način, a bez gubitka temeljnih principa. Traži od svoje momčadi što veći posjed lopte, u najboljim uvjetima i na protivničkoj polovici, gdje želi što prije i učinkovitije prebaciti težište igre, čineći to momčadski, po linijama.

Voli pustiti igru da se razvija, ali i kontrolirati tempo upravo kroz posjed. U defanzivnom dijelu cilj mu je natjerati protivnika da što manje vremena provodi pred našim kaznenim prostorom, dok u napadu teži biti što jednostavniji i okomitiji. Na svakom dijelu terena mu je bitno ostati kompaktan, također biti intenzivan i proaktivan. Svojim igračima često govori da je važno pokazati hrabrost i osobnost s loptom, preuzimati inicijativu na terenu. Podrazumijeva se i da mu je jako važno zadržati strukturu i disciplinu momčadi u svim fazama igre - stoji u objavi kluba.