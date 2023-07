Osijek predstavio pojačanje iz Švicarske! 'HNL je sve jača liga, ne bih na slijepo dolazio ovdje'

Samo nekoliko dana ostalo je do početka nove HNL sezone, a Osijek je predstavio novo pojačanje koje će pomoći 'bijelo-plavima' u prvom kolu protiv Slaven Belupa u subotu (21 sat).

Naime, na Opus Arenu stiže Petar Pušić (24), koji je kao slobodan igrač potpisao za Osijek nakon što mu je krajem lipnja istekao ugovor s Grasshoppersom, švicarskim prvoligašem. Radi se o veznjaku koji je bio standardni član U-21 reprezentacije Švicarske, a ima i hrvatsku putovnicu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pušiću je otac rodom iz Imotskog, a majka iz Preloga. Cijelu je karijeru proveo u Švicarskoj, a s Osijekom je dogovorio ugovor do ljeta 2025. godine. U prvom razredu švicarskog nogometa odigrao je 99 utakmica i zabio osam golova uz 12 asistencija.

- Poziv iz Osijeka nije me mogao ostaviti ravnodušnim, ipak je ovo jedan od najboljih hrvatskih klubova. Rado sam ga prihvatio kao svoj novi izazov, a sada, kada sam ovdje, gledam i ovaj prekrasni stadion i veseli me što ću igrati na njemu. Tu sam da se pokažem i pružim sve sebe na terenu, tako da jedva čekam pridružiti se novim suigračima. Čim sam doznao da je Osijek ozbiljna opcija, sve sam počeo intenzivno pratiti i na internetu, ne samo što se tiče momčad i rezultata, nego i svega ostaloga. Kada sam još i popričao s trenerom i sportskim direktorom, postao sam uvjeren da je to pravi izbor za mene i evo me u Slavoniji - rekao je Pušić po dolasku na Opus Arenu - rekao je Pušić prilikom predstavljanja u Osijeku.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Htio ga je i HNS

Pušić je nekoć bio i pod povećalom HNS-a, koji ga je htio dovesti u redove 'vatrenih'. Ipak, Švicarci su zapamtili slučajeve Ivana Rakitića i Mladena Petrića.

- Grasshoppers sigurno ima zvučno ime, znaju ga i u Hrvatskoj, s obzirom na njihovu tradiciju. Tamo sam postao profesionalac, stekao nogometno ime i lijepo je to razdoblje za mene. Gledao sam hrvatski klupski nogomet i baš sam sretan što ću biti dio njega. HNL je dobra i sve jača liga, a želim dati sve od sebe da Osijek bude što bolji i uspješniji. Ne bih dolazio na slijepo, puno me je stvari zanimalo uoči dolaska i uvjeren sam da ćemo biti jaki i konkurentni u novoj sezoni - dodao je Pušić.

Ivica Kulešević oduševljen je dovođenjem Pušića, koji je, prema riječima sportskog direktora Osijeka, već dugo želja kluba na Dravi.

Foto: NK Osijek

- Petra poznajem jako dugo kao igrača, još iz mlađih reprezentacija Švicarske. Bio sam uključen u taj proces kada ga je HNS pokušao pridobiti za naše nacionalne selekcije, no bio je u posebnom programu za talente i to nije nikako moglo proći. Također, kao klub smo ga nastojali dovesti prije tri, četiri godine u Osijek, međutim, bila je to jednostavno nemoguća misija. Tragali smo za igračem upravo tog profila, hitar je, brz, motoričan, tehnički baš profinjeni ljevak i općenito igrač koji je u stanju podići momčad na jednu novu razinu, uz to i odličan dečko. Iskoristili smo priliku da mu je istekao ugovor i odmah reagirali jer još prošle godine cijena mu je bila iznad milijun eura - dodao je Kulešević.