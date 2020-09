Osijek predstavlja svog trenera: 'Nenade, dobro došao kući...'

<p><strong>Nenad Bjelica </strong>novi je trener Osijeka!</p><p>Nakon nekoliko dana špekulacija sad već bivši trener <strong>Ivica Kulešević </strong>u petak navečer dobio je otkaz, a u subotu prijepodne Osječani su potvrdu o novom treneru objavili na Facebook uz poruku 'Dobro došao kući'.</p><p>Bjelica u Osijek stiže nakon nekoliko mjeseci bez angažmana, a ranije je bio u Dinamu s kojim je ostvarivao fantastične pobjede u Europi.</p><p>Predstavljanje Nenada Bjelice počinje od 13 sati na gradilištu Pampas, a ovdje ga možete pratiti uživo:</p><p> </p><h2>Bio na probi u Atleticu kao igrač</h2><p>Kao igrač Bjelica je četiri godine igrao u matičnom Osijeku, pa četiri u Albaceteu (polufinale kupa), 1996. otišao je u Betis s kojim je igrao u finalu Kupa kralja. Pa ga je put odveo u Las Palmas, opet Betis, da bi se 1999. vratio u Osijek na dvije sezone, a karijeru priveo kraju na njemačkom govornom području: Kaiserlautern, Admira Wacker pa Kärnten u drugoj ligi.</p><p>- Osijek me 1992. odlučio prodati. No malo tko zna da sam tijekom ljetnih mjeseci desetak dana bio na probi u velikom Atleticu iz Madrida. Odigrao sam tri, četiri utakmice. Mislim čak i vrlo dobro, no ipak nisam ostao. Vratio sam se u Osijek i onda sam nakon tri mjeseca ipak otišao u Albacete. Nešto kasnije, 1996. godine, kada sam u Primeri zabio 13 golova, zvali su me Real Sociedad, Oviedo, madridski Atletico te Betis, u koji sam na kraju i otišao. Bio je najbrži, a u to vrijeme bio je i četvrti klub u Španjolskoj, iza Barcelone, Reala i Deportiva.</p><p>Godine 2000. bio je hrvatski nogometaš godine, a s Osijekom je došao do 3. kola Kupa Uefe i šokantnog poraza od praške Slavije, kada su momčad <strong>Stanka Mršića</strong> minute dijelile od proljeća u Europi. Imao je Osijek 2-0 iz Gradskog vrta, gubio 3-1 u Pragu i onda u nadoknadi vremena gotovo neobjašnjivo primio još dva pogotka. Tada ga je Osijek još jednom prodao, Kaiserslauternu za dva milijuna maraka.</p><h2>Igrao na Euru 2004.</h2><p>Za reprezentaciju je od 2001. do '04. odigrao devet utakmica bez gola, a <strong>Otto Barić</strong> vodio ga je na Euro 2004. u Portugal.</p><p>Izvan terena, Bjelica je vrlo odmjeren i pristupačan.</p><p>- Kad sam u Klagenfurtu, svaki dan trčim 50-60 minuta. Pretrčim osam kilometara u prosjeku. Supruga Senka brine se za sve. Ona se uvijek pobrine za sve selidbe, tako je bilo i ovog puta. I u kuhinji je ona glavna, ja mogu malo pomoći, nisam tako dobar. Kuhao sam si dok sam bio sam u Poljskoj, ali samo neke lakše stvari. Odijeva me supruga, ha, ha. Uz odijelo je tu najčešće bijela košulja. Crno odijelo, bijela košulja, eventualno nekad znam obući svijetloplavu košulju. Najbolje se opuštam uz španjolsku glazbu.</p>