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DOGOVOREN TRANSFER

Osijek prodaje najboljeg strijelca u portugalsku ligu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Osijek prodaje najboljeg strijelca u portugalsku ligu
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Prva ponuda portugalskog kluba iznosila je oko 1,2 milijuna eura, ali je Osijek tražio više. Pregovori su ipak brzo završeni dogovorom koji je zadovoljio obje strane

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Nail Omerović (23) napušta Osijek i karijeru će nastaviti u portugalskom prvoligašu Estorilu. Prema informacijama insajdera Lorenza Leporea, klubovi su dogovorili sve detalje transfera, a Osijeku će pripasti odšteta od 1,5 milijuna eura.

Prva ponuda portugalskog kluba iznosila je oko 1,2 milijuna eura, ali je Osijek tražio više. Pregovori su ipak brzo završeni dogovorom koji je zadovoljio obje strane, dok je Omerović već ranije prihvatio osobne uvjete i dao pristanak za odlazak u Portugal. Dio odštete trebao bi pripasti i tuzlanskoj Slobodi, Omerovićevu matičnom klubu, na temelju ranije dogovorenih prava na postotak od budućeg transfera.

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Omerović odlazi u trenutku kada igra najbolji nogomet otkako je stigao u Osijek. Ove sezone prebačen je na krilnu poziciju i u prvih pet prvenstvenih utakmica zabio je pet golova, čime je postao najbolji strijelac momčadi. Za Osijek je ukupno odigrao 132 utakmice, zabio 19 golova i dodao osam asistencija. Ugovor s hrvatskim klubom vezao ga je do ljeta 2028. godine. Omerović ima i pet nastupa za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na dva milijuna eura.

Estoril u istom prijelaznom roku pokušava dovesti još jednog igrača Osijeka, Roka Jurišića, pa bi portugalski klub mogao u kratkom razdoblju uzeti dva važna igrača s lijeve strane Osijekove momčadi. Istodobno bi na Opus Arenu kao slobodan igrač trebao stići desni bek Jay Kruiver iz nizozemske Rode.

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