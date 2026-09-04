Osijek izgubio veliki spor oko Opus Arene! Mora platiti više od 6,3 milijuna eura...

Osijek je nepravomoćno je izgubio višegodišnji sudski spor s osječkom građevinskom tvrtkom Eurokamen, koja je sudjelovala u izgradnji stadiona i trening-kampa na Pampasu, današnje Opus Arene. Trgovački sud u Osijeku presudio je da Škola nogometa NK Osijek i tvrtka FM20 d.o.o. solidarno moraju Eurokamenu platiti više od 6,3 milijuna eura, uz zakonske zatezne kamate, piše Mijo Jozić za Sportalo. Sud je u cijelosti odbio njihove protutužbene zahtjeve, a odredio je i privremenu mjeru kojom im zabranjuje prodaju ili opterećenje zemljišta i objekata na kojima se nalazi stadion sve dok spor pravomoćno ne završi.

Važno je naglasiti da presuda još nije pravomoćna. Nezadovoljna strana može se žaliti Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, pa konačna financijska obveza Osijeka još nije poznata. Spor traje od raskida ugovora o izgradnji novog stadiona i nogometnog kampa. Eurokamen i Škola nogometa NK Osijek 1. kolovoza 2019. potpisali su ugovor prema kojem je građevinska tvrtka trebala izgraditi prvu fazu projekta na Pampasu po sustavu "ključ u ruke". Početna vrijednost ugovora iznosila je 120 milijuna kuna bez PDV-a.

Ugovor se tijekom sljedećih godina više puta mijenjao, a konačna vrijednost radova posljednjim dodatkom u rujnu 2021. povećana je na 125,5 milijuna kuna bez PDV-a. Škola nogometa NK Osijek i FM20 jednostrano su 28. veljače 2022. raskinuli ugovor s Eurokamenom. Tadašnje vodstvo smatralo je da izvođač kasni s radovima i da je završetak projekta ugrožen. Nakon raskida Eurokamen više nije imao pristup gradilištu, a završetak projekta Osijek je povjerio austrijskom Strabagu. Stadion je dovršen tijekom sljedećih 15 mjeseci i otvoren u srpnju 2023. godine.

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Eurokamen je nakon raskida pokrenuo sudski postupak, a sud je sada zaključio da za jednostrani prekid ugovora nije postojao zakonit razlog. Jedna od ključnih okolnosti odnosila se na zastoj radova u proljeće 2021. godine. Eurokamen je radove obustavio jer zbog izmjena projekta nije mogao nastaviti gradnju bez nove građevinske dozvole. Sud je zaključio da je pribavljanje dozvole bila obveza investitora, a ne izvođača.

Prema nalazu sudskog vještaka, Eurokamen je preostale radove s velikom vjerojatnošću mogao završiti u roku koji su i naručitelji smatrali krajnjim. Sud je također naveo da Osijek izvođaču prije raskida nije ostavio dodatni primjereni rok za dovršetak radova. Presudom su dosuđena dva glavna iznosa. Približno 2,06 milijuna eura odnosi se na nepodmirene obveze iz samog ugovora. U taj iznos ulaze izvedeni, ali neplaćeni radovi te građevinski materijal koji je nakon raskida ostao na gradilištu i poslije korišten za dovršetak projekta.

Dodatnih oko 4,32 milijuna eura odnosi se na naknadu štete. Najveći dio tog iznosa čine troškovi nastali zbog zastoja i produljenja radova, dok se dio odnosi na posebno izrađene armirano-betonske i čelične elemente koje Eurokamen nakon raskida više nije mogao upotrijebiti na drugom projektu.

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Sud je Eurokamenu dosudio i više od 311 tisuća eura troškova parničnog postupka. Dodatne troškove moraju platiti i Škola nogometa NK Osijek te FM20 zbog odbijenih protutužbi. Osijekova strana u postupku tražila je višemilijunsku naknadu zbog troškova angažiranja novog izvođača, navodnog uklanjanja nedostataka i drugih troškova, ali sud je te zahtjeve odbio.

Posebno ozbiljan dio presude predstavlja privremena mjera koja se odnosi na cijeli kompleks na Pampasu. Sud je zabranio otuđenje i opterećenje više od 153 tisuće četvornih metara zemljišta na kojem se nalaze stadion, tribine, pomoćni objekti i ostale površine povezane s nogometnim kampom. To ne znači da Osijek ne može koristiti Opus Arenu i igrati utakmice na stadionu, nego da nekretninama obuhvaćenima mjerom ne može slobodno raspolagati, primjerice prodati ih ili opteretiti hipotekom, dok spor pravomoćno ne završi.

Da je riječ o financijski vrlo ozbiljnom postupku, bilo je vidljivo i iz Osijekovih ranijih financijskih izvještaja. Klub je za spor s Eurokamenom evidentirao rezervaciju od približno 9,6 milijuna eura. Ta računovodstvena rezervacija nije jednaka iznosu koji je sada dosudio sud. Aktualna nepravomoćna presuda odnosi se na više od 6,3 milijuna eura glavnice, kojoj treba dodati zatezne kamate i sudske troškove.