Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BLOKADI

Osijek izgubio veliki spor oko Opus Arene! Mora platiti više od 6,3 milijuna eura...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Osijek izgubio veliki spor oko Opus Arene! Mora platiti više od 6,3 milijuna eura...
Osijek i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sud je zabranio otuđenje i opterećenje više od 153 tisuće četvornih metara zemljišta na kojem se nalaze stadion, tribine, pomoćni objekti i ostale površine povezane s nogometnim kampom

Admiral

Osijek je nepravomoćno je izgubio višegodišnji sudski spor s osječkom građevinskom tvrtkom Eurokamen, koja je sudjelovala u izgradnji stadiona i trening-kampa na Pampasu, današnje Opus Arene. Trgovački sud u Osijeku presudio je da Škola nogometa NK Osijek i tvrtka FM20 d.o.o. solidarno moraju Eurokamenu platiti više od 6,3 milijuna eura, uz zakonske zatezne kamate, piše Mijo Jozić za Sportalo. Sud je u cijelosti odbio njihove protutužbene zahtjeve, a odredio je i privremenu mjeru kojom im zabranjuje prodaju ili opterećenje zemljišta i objekata na kojima se nalazi stadion sve dok spor pravomoćno ne završi.

Važno je naglasiti da presuda još nije pravomoćna. Nezadovoljna strana može se žaliti Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, pa konačna financijska obveza Osijeka još nije poznata. Spor traje od raskida ugovora o izgradnji novog stadiona i nogometnog kampa. Eurokamen i Škola nogometa NK Osijek 1. kolovoza 2019. potpisali su ugovor prema kojem je građevinska tvrtka trebala izgraditi prvu fazu projekta na Pampasu po sustavu "ključ u ruke". Početna vrijednost ugovora iznosila je 120 milijuna kuna bez PDV-a.

Ugovor se tijekom sljedećih godina više puta mijenjao, a konačna vrijednost radova posljednjim dodatkom u rujnu 2021. povećana je na 125,5 milijuna kuna bez PDV-a. Škola nogometa NK Osijek i FM20 jednostrano su 28. veljače 2022. raskinuli ugovor s Eurokamenom. Tadašnje vodstvo smatralo je da izvođač kasni s radovima i da je završetak projekta ugrožen. Nakon raskida Eurokamen više nije imao pristup gradilištu, a završetak projekta Osijek je povjerio austrijskom Strabagu. Stadion je dovršen tijekom sljedećih 15 mjeseci i otvoren u srpnju 2023. godine.

Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Eurokamen je nakon raskida pokrenuo sudski postupak, a sud je sada zaključio da za jednostrani prekid ugovora nije postojao zakonit razlog. Jedna od ključnih okolnosti odnosila se na zastoj radova u proljeće 2021. godine. Eurokamen je radove obustavio jer zbog izmjena projekta nije mogao nastaviti gradnju bez nove građevinske dozvole. Sud je zaključio da je pribavljanje dozvole bila obveza investitora, a ne izvođača.

ZARADIT ĆE, ALI... Nakon Jakupovića, Osijek blizu prodaje još dvojice 'kapitalaca'
Nakon Jakupovića, Osijek blizu prodaje još dvojice 'kapitalaca'

Prema nalazu sudskog vještaka, Eurokamen je preostale radove s velikom vjerojatnošću mogao završiti u roku koji su i naručitelji smatrali krajnjim. Sud je također naveo da Osijek izvođaču prije raskida nije ostavio dodatni primjereni rok za dovršetak radova. Presudom su dosuđena dva glavna iznosa. Približno 2,06 milijuna eura odnosi se na nepodmirene obveze iz samog ugovora. U taj iznos ulaze izvedeni, ali neplaćeni radovi te građevinski materijal koji je nakon raskida ostao na gradilištu i poslije korišten za dovršetak projekta.

Dodatnih oko 4,32 milijuna eura odnosi se na naknadu štete. Najveći dio tog iznosa čine troškovi nastali zbog zastoja i produljenja radova, dok se dio odnosi na posebno izrađene armirano-betonske i čelične elemente koje Eurokamen nakon raskida više nije mogao upotrijebiti na drugom projektu.

Osijek: Prijateljska nogometna utakmica NK Osijek - Honved Budapest
Osijek: Prijateljska nogometna utakmica NK Osijek - Honved Budapest | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sud je Eurokamenu dosudio i više od 311 tisuća eura troškova parničnog postupka. Dodatne troškove moraju platiti i Škola nogometa NK Osijek te FM20 zbog odbijenih protutužbi. Osijekova strana u postupku tražila je višemilijunsku naknadu zbog troškova angažiranja novog izvođača, navodnog uklanjanja nedostataka i drugih troškova, ali sud je te zahtjeve odbio.

Posebno ozbiljan dio presude predstavlja privremena mjera koja se odnosi na cijeli kompleks na Pampasu. Sud je zabranio otuđenje i opterećenje više od 153 tisuće četvornih metara zemljišta na kojem se nalaze stadion, tribine, pomoćni objekti i ostale površine povezane s nogometnim kampom. To ne znači da Osijek ne može koristiti Opus Arenu i igrati utakmice na stadionu, nego da nekretninama obuhvaćenima mjerom ne može slobodno raspolagati, primjerice prodati ih ili opteretiti hipotekom, dok spor pravomoćno ne završi.

ODLAZI S OPUSA Osijek ostao bez važnog igrača. Jakupović karijeru nastavlja u portugalskom prvoligašu
Osijek ostao bez važnog igrača. Jakupović karijeru nastavlja u portugalskom prvoligašu

Da je riječ o financijski vrlo ozbiljnom postupku, bilo je vidljivo i iz Osijekovih ranijih financijskih izvještaja. Klub je za spor s Eurokamenom evidentirao rezervaciju od približno 9,6 milijuna eura. Ta računovodstvena rezervacija nije jednaka iznosu koji je sada dosudio sud. Aktualna nepravomoćna presuda odnosi se na više od 6,3 milijuna eura glavnice, kojoj treba dodati zatezne kamate i sudske troškove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Arsenal prodao Brazilca za klupski rekord
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Arsenal prodao Brazilca za klupski rekord

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu
OBOŽAVA SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Posebno se ističe nevjerojatni Jeep Apocalypse Hellfire 6x6, a ima i jurilice
Otkriven je uzrok smrti Gudelja
LEGENDA HAJDUKA

Otkriven je uzrok smrti Gudelja

Profesionalnu karijeru morao je završiti sa samo 26 godina, upravo u trenutku kada je bio na vrhuncu i kada su mu se otvarala vrata najvećih europskih klubova. S hepatitisom se borio 36 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026