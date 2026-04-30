Osijek se vraća na Gradski vrt, Kohorta pomaže malenoj Niki: 'Sport je kraj života trivijalan'

NK Osijek u subotu od 18.45 igra jednu od najemotivnijih utakmica sezone. Protivnik je Vukovar 1991, ali je susret je puno više od borbe za prvenstvene bodove. Osječani se, naime, privremeno vraćaju na stari dom, Gradski vrt, a sve će biti u znaku proslave 38. rođendana navijačke skupine Kohorta. Na konferenciji za medije uoči utakmice, trener Tomislav Radotić najavio je što očekuje od svoje momčadi u jedinstvenom ambijentu.

​- Očekujem fanatičnu energiju s naše strane. Da imamo smisla, da radimo što se dogovorimo kroz taktičke zahtjeve koje smo stavili pred momčad. Fantastična i fanatična energija do krajnjih granica, to je ono što ja očekujem od svoje momčadi - poručio je Radotić.

Kako spriječiti da momčad izgori u euforičnoj atmosferi?

​- Par puta sam već naglasio da je jako bitno da igramo glavom i to je polazišna točka i temelj svega. Pokretačka snaga je ta emocija, ali nogomet se igra glavom. Prije svega, ispunjavanje tehničko-taktičkih zahtjeva je uvijek na prvom mjestu - dodao je.

Osijek u utakmicu ulazi s određenim kadrovskim poteškoćama. Radotić je potvrdio da su nastupi Arnela Jakupovića, Davida Čoline i Šimuna Mikolčića pod velikim upitnikom, dok Fran Karačić sigurno neće konkurirati za sastav. Dobre vijesti za navijače "bijelo-plavih" su povratak Borne Barišića i Roka Jurišića, koji su potpuno spremni. Na pitanje novinara tko bi mogao zamijeniti Jakupovića u napadu, Radotić je ostao zagonetan.

​- Volio bih to zadržati za sebe. Nemojte se ljutiti, ali sigurno imamo rješenja. Pripremili smo nešto i vjerujem da će to biti dobro - kratko je odgovorio.

Analizirajući suparnika, Radotić je izrazio poštovanje prema Vukovaru, istaknuvši kako su ga ugodno iznenadili nakon promjene trenera.

​- Uz fizičku pripremljenost i kompaktnost dobili su još jedan segment gdje igraju zaista jedan jako dobar tranzicijski nogomet. Tu su izuzetno kvalitetni, uz par pojedinaca koji zaista čine razliku. Dosta smo ih analizirali i uvažavamo njihove kvalitete, ali vjerujem da ćemo pronaći rješenja i iskoristiti njihove mane.

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Cjelodnevna fešta Kohorte i akcija za malu Niku

Predstavnici Kohorte Fran Jurić i Roland Marković Zrile najavili su bogat program proslave 38. rođendana. Okupljanje počinje već u 11 sati u prostorijama udruge navijača, a program uključuje tamburaše i kuhanje graha. Veliki korteo prema Gradskom vrtu kreće u 17 sati.

​- Pozivam sve koji neće biti u korteu da dođu barem sat vremena prije na stadion jer se spremaju tri koreografije koje bi trebale biti dobro izvedene, a ljudi su prijeko potrebni da budu što prije unutra - apelirao je Marković.

Nakon utakmice slavlje se nastavlja koncertom, takozvanom "Bijelo-plavom noći", na kojoj će nastupiti lokalni izvođači. Cijeli događaj imat će i humanitarni karakter.

​- Za vrijeme koncerta prikupljat ćemo humanitarne priloge za kćerku jednog našeg aktivnog pripadnika kojoj je, nažalost, dijagnosticirana opasna bolest. Svi koji budu imali volje moći će na samom koncertu konzumirati jednu rakiju uz donaciju, od koje ćemo prikupiti sredstva za nastavak liječenja male Nike - objasnio je Marković.

Trener Radotić podržao je akciju, stavljajući je ispred sportskog nadmetanja.

​- Krenuo bih s tim najvažnijim, humanitarnim dijelom. Mislim da je to u konačnici život. Sport je uvijek trivijalan ako pričamo o životnim stvarima. Nadam se da će se dijete oporaviti, a da ćemo mi svi skupa u tome pomoći.