Mance i Marić napadački duet! Šorša i Bočkaj idu po bokovima

TRENERI

Dino Skender, trener Osijeka:

- Znam dosta o sofijskom CSKA-u. To je vrlo kvalitetna momčad koja igra dobro i odgovorno u oba smjera. Napadački dio mi se čini jačim iako to ne znači da su ostale linije slabije. To što CSKA nije dobro krenuo u Prvenstvo, jednostavno se događa i ne treba ništa značiti.

Ljupko Petrović, trener SCKA:

- Osijek ima sjajne centarfore, tu je Mance koji je doveden iz Francuske, Marić je jak, snažan, mlad... Opasan je i Bočkaj bočni koji ih hrani loptama. Jači su od Hajduka, više bih volio da sam izvukao Hajduk nego Osijek, pa čak bi nam bilo lakše da smo izvukli i Rijeku. No nisam pesimist.