'Osim Varaždina, nogomet i ne pratim. Više sam u umjetnosti'

Po mnogima najveći gospodin HNL-a ujedno je i najbolji strijelac lige svih vremena. Davor Vugrinec (45) otišao je u mirovinu sa 146 zabijenih golova, a danas je kolekcionar umjetnina i potpredsjednik NK Varaždina

<p>Kad netko spomene ikone HNL-a, jedna od prvih osoba koja padne na pamet zasigurno je <strong>Davor Vugrinec </strong>(44). Poznat je kao 'gospodin u kopačkama' koji se kao mladić ukazao u <strong>Varteksu </strong>i zatim nastavio svoj nogometni put u Europi, da bi se na kraju vratio u domovinu i završio veliku priču koju je počeo pisati kao osnovnoškolac u dresu lokalnog kluba.</p><p>- Djed je bio nogometaš, tata je bio ozbiljan nogometaš, tako da sam i ja krenuo njihovim stopama. Kao i svako dijete imao sam želju postati profesionalac. Započeo sam igrati u <strong>Trnju </strong>iz Trnovca , a kao pionir sam se priključio <strong>Varteksu </strong>– započinje popularni ‘Vuga’. </p><h2>'Prije je bilo više poštovanja, znao sam 'godinama' čekati na red za masažu'</h2><p>Odigrao je par sezona u dresu mlađih selekcija ‘krojača’, a vrlo brzo je bio je priključen treninzima prve momčadi. Njegov je talent prepoznao <strong>Branko Ivanković </strong>i odlučio ga sa 17 godina 'oprobati' u HNL-u.</p><p>- Nekad je to bilo drugačije nego danas. Bilo je tu više poštovanja. Primjerice, nekad si morao čekati na masažu pa smo mi mlađi uvijek znali ići zadnji i čekati ‘godinama’, ali uvijek smo imali ‘respekta’ prema starijima i iskusnijima u klubu. Pa ja sam nosio štapove i kasnije iako sam bio kapetan, nije mi bio problem skupljati stvari poslije treninga – jasan je Vugrinec.</p><p>Vugrinec je debitirao 14. ožujka 1993. u pobjedi Varteksa protiv <strong>Pazinke </strong>(1-0), a u igru je ušao u 59. minuti umjesto <strong>Miljenka Mumleka</strong>. Svojim dobrim nastupom odmah se izborio za mjesto u prvoj momčadi, a svoj je premijerni gol zabio u 21. kolu na gostovanju kod <strong>Zadra </strong>(1-1).</p><p>Godinu dana kasnije, Vugrinec je zabio svoj prvi hat-trick i to momčadi protiv koje je debitirao. Pazinka je u Varaždinu izgubila 4-0, a osim 'Vuge' gol je dao i Krunoslav <strong>Gregurić</strong>. Zabijao je Vuga u dresu Varteksa, a bio je i korak do toga da s 'krojačima' osvoji naslov prvaka Hrvatske. No, spletom nesretnih okolnosti i po mnogima utjecaja 'više sile', Varteks je 1996. ostao 'kratkih rukava'.</p><p><strong>Hajduk </strong>nije mogao do naslova, a Varteksu je samo trebala pobjeda. Cijela Dalmacija navijala je za Varteks, jer bi time uzeli naslov 'mrskoj' Croatiji. U prvom poluvremenu <strong>Davor Vugrinec</strong> je čak dvaput rušen u kaznenom prostoru Splićana, no sudac nije dosudio penal. Kriterij prekršaja, kriterij dosuđivanja zaleđa, sve je išlo na mlin Splićana, odnosno u korist Zagrepčana jer je Hajduk na kraju slavio 1-0, a Croatia je postala prvak. </p><p>Te je godine Vugrinec debitirao i za hrvatsku reprezentaciju na prijateljskoj utakmici protiv Mađarske (2-1). 'Vuga' je odigrao još sezonu za svoj klub, a onda je otišao u redove turskog <strong>Trabzonspora </strong>za šest milijuna njemačkih maraka. Spominje se kako je novcem od njegovog prelaska u Trabzon i <strong>Mrmićevog </strong>prelaska u <strong>Bešiktaš </strong>napravljena istočna tribina varaždinskog stadiona. Vugrinec je za turski klub nastupio 85 puta i zabio 29 golova. Tada je zainteresirao mnoge europske klubove.</p><p>- Dok sam igrao u Trabzonsporu, moj tadašnji klub primio je ponudu vrijednu 25 milijuna DEM, no nisu je prihvatili. Radilo se o jednom talijanskom klubu. Menadžer <strong>Leccea </strong>je pričekao neko vrijeme i kupio me za 800 000 DEM - rekao je Vugrinec svojevremeno za <a href="https://sportnet.rtl.hr/vijesti/4139/nogomet/vugrinec-trabzonspor-je-odbio-25-milijuna-dem/">Sportnet</a>.</p><p>Svoj je prvi gol za hrvatsku <strong>reprezentaciju </strong>dao za vrijeme igranja u Turskoj, a bilo je to na <strong>Malti </strong>u kvalifikacijama za EP 2000. (4-1). Tada je zabio golove za 2-1 i 3-1. Nakon Trabzona, započeo je svoj put u talijanskoj Serie A. </p><h2>'Najdraži mi je gol koji sam zabio Interu na Giuseppe Meazzi'</h2><p>Potpisao je za Lecce s kojim se borio za ostanak u elitnom rangu talijanskog nogometa i izborio ga golom u velikoj pobjedi protiv <strong>Intera</strong>.</p><p>- Pobijedili smo na Meazzi 1-0, bila je to prva gostujuća pobjeda Leccea protiv Intera, a meni je dan prije umro djed. Stoga mi ta utakmica i taj gol stoje upisani duboko u srcu - rekao je 'Vuga' za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/sport/domaci-nogomet/clanak/id/267845/davor-vugrinec-najvecu-emociju-sam-dozivio-na-poljudu">Sportske novosti</a>. Uspio je tada ostati u Serie A, ali sezonu kasnije Lecce je ispao, ali Davor je ostao u prvoj ligi jer je prešao u <strong>Atalantu</strong>. Tamo se nije baš najbolje snašao te u 30 odigranih utakmica nije zabio ni gol.</p><p>Otišao je u <strong>Cataniju</strong>, ali nakon pet godina u Italiji odlučio se vratiti u Hrvatsku. </p><p>- Turska je bila prekrasna, ali najuspješnija mi je bila prva godina u Italiji. Ipak, bile su tu neke ozljede koje su me izbacile iz ritma pa sam se ipak odlučio vratiti u Hrvatsku – kratko je objasnio Vuga koji se te sezone 2005/2006. vratio u HNL i navukao dres <strong>Rijeke </strong>- prisjetio se Vugrinec.</p><h2>'Bilo mi je žao igrati finale Kupa protiv Varteksa, ali morao sam biti profesionalac'</h2><p>Imao je ponude Hajduka, Rijeke, Varteksa, ali odlučio se ipak za odlazak na Kantridu. Te je sezone Vugrinec s Rijekom osvojio Rabuzinovo sunce, a sve bi to bilo 'normalno' da ga nije 'uzeo' upravo Varteksu u finalu Kupa. U prvom finalnom susretu <strong>Rijeka </strong>je slavila 4:0 i svi su smatrali da je uzvrat tek formalnost, no nije bilo tako. </p><p>Varaždinski sastav u vodstvo je doveo Lučić u 23. minuti opalivši s tridesetak metara, da bi <strong>Benko </strong>u 54. podigao na 2:0 i stadion je u eruptirao. U 77. minuti 7.000 ljudi je zanijemilo. Za Rijeku je zabio je Varaždinac <strong>Davor Vugrinec</strong>, iskosa matiravši golmana Varteksa <strong>Ivana Mancea</strong>, današnjeg sportskog direktora Rijeke.</p><p>- Prošlo mi je kroz glavu: Haliloviću, zašto si utrčao između mene i njega?! Da, taman je Halil utrčao i to je Vugi dalo šansu da gurne loptu u gol. Još uvijek nas sve boli taj Kup, ali s druge strane ipak je on ultimativna legenda HNL-a te su sretni svi oni koji su ga imali prilike gledati, a kamoli igrati s njim ili protiv njega - rekao nam je sportski direktor Rijeke, Ivan Mance.</p><p>Otišao je tada 'Vuga' do istočne tribine koja je bila krcata Armadom, digao ruke svjestan osvajanja Kupa. Mnogi navijači Varteksa i danas mu zamjeraju što je u dresu Rijeke proslavio gol u Varaždinu, ali Vuga ističe kako je sve to bio samo dio posla.</p><p>- Nije to bilo slavlje, ako ste sportaš igrate se, natječete - nikad nisam specijalno slavio svoje golove. Bilo mi je žao što sam se našao u finalu sa svojom ekipom koja mi je sve omogućila. Ali kao profesionalac sam savladao emocije i odigrao sam najbolje što sam mogao, trebalo je uživati u tome. Nažalost navijača Varteksa i sebe, morao sam odraditi utakmicu profesionalni te je ispalo kako je ispalo - objasnio je 'Vuga'.</p><p>Utakmica je na kraju završila pobjedom Varteksa 5-1, a upravo se Vugin gol pokazao kao odlučujući. Te je sezone zaslužio i ovacije Poljuda nakon što je hat-trickom (4-0) srušio <strong>Hajduk</strong>. Nakon Rijeke otišao je u Dinamo s kojima je dvije godine bio prvak Hrvatske. Nakon toga otišao je u redove gradskog rivala <strong>Zagreba </strong>gdje je u sezoni 09/10 s 18 zabijenih golova bio najbolji strijelac lige. Trinaest je godina bio 'vani', a onda je došlo vrijeme da se vrati u rodno jato. </p><h2>Povratak u Varteks/Varaždin koji je bio 'na izdisaju'</h2><p>Nakon dobrih predstava u HNL-u, 'Vuga' je imao dobrih ponuda z Hrvatske i inozemstva, ali ovaj se put odlučio vratiti kući. Upravo je čovjek umjesto kojeg je Vugrinec ušao na svom debiju za Varteks, Miljenko Mumlek, sad bio glavni posrednik za njegov dolazak u <strong>Varaždin</strong>. Uzeo je tada 'Vuga' svoju 'tridesetku' i pokušao s klubom promijenjenog imena spasiti što se spasiti dalo.</p><p>- Iz razgovora s predsjednikom shvatio sam da Grad želi stati više iza kluba i dovesti ga na staru razinu. To je bilo dovoljno za mene. Trebam 11 golova, a imam tri sezone ‘fore’. Valjda će biti - rekao je tada Vugrinec aludirajući na rekord <strong>Igora Cvitanovića </strong>od najviše postignutih golova u HNL-u, njih 126.</p><p>Igrao je Vugrinec za Varaždin još tri sezone, a imao je s njima i 'labuđi pjev' jer su porazom u finalu Kupa 2011. od Dinama, Varaždinci izborili plasman u kvalifikacije za Europsku ligu. Prošli su u prvom kolu kvalifikacija andorski <strong>Lusitanos</strong>, zatim u drugom kolu moldavsku <strong>Iskru Stal</strong>, da bi u trećem pretkolu išli na <strong>Dinamo </strong>iz Bukurešta. Varaždincima nitko nije davao šanse jer je klub bio u rasulu, ali u Rumunjskoj su odigrali 2-2. Tamošnji su mediji zaustavili Vugrinca i postavili mu pitanje</p><p>- Tko vas se najviše dojmio od igrača Dinama? - a iznervirani 'Vuga' hladno je odgovorio: - Milan <strong>Badelj </strong>- ukazujući na to kako je Varaždin nedavno igrao s zagrebačkim Dinamom, ali i na manjak poštovanja rumunjskih novinara.</p><p>U gostima je Dinamo Bukurešt slavio 2-1 i tako izborio daljnju fazu natjecanja, a nedugo nakon toga, NK Varaždin morao je zatvoriti svoja vrata. 'Vuga' je tada svoj lov na rekord odlučio nastaviti u nedalekoj Koprivnici.</p><h2>Rekord u Slavenu i 'zbogom nogometu'</h2><p>Tri gola bila su mu potrebna da sruši rekord Igora Cvitanovića kad je potpisao za <strong>Slaven Belupo</strong>, a on ih je u sljedeće tri godine zabio još 22 i tako 'debelo' zasjeo na tron vječite liste strijelaca u HNL-u. Bilo je to 14. ožujka 2012. protiv Lokomotive (3-1), a Davor je zabio za 1-0</p><p>- Imam 37 godina i napokon sam ostvario svoj san. Dok god će u meni biti entuzijazma, dolazit ću na treninge - rekao je tada 'Vuga'.</p><p>Godine su prolazile, klasa je još uvijek bila vidljiva, ali tijelo više nije moglo. Davor Vugrinec igračku je karijeru završio 22. svibnja 2015. godine u 26. minuti utakmice protiv Zadra. U svom oproštaju promašio je penal u 9. minuti. </p><p>Nije ostao u trenerskom poslu već se posvetio svojem hobiju koji je sad prerastao u posao. Otvorio je galeriju umjetnina u Zagrebu, a postao je i potpredsjednik <strong>NK Varaždina</strong>.</p><p>- Malo se samo bavim svojim Varaždinom, ali gotovo da i nisam više u nogometu. Ne pratim previše HNL, pa stvarno ne bih znao. Baš sam se malo povukao. Imam nekih drugih preokupacija. Malo sam više u umjesnosti pa nogomet ne pratim - objasnio je Vugrinec za <a href="https://100posto.hr/sport/hnl-vise-ne-pratim-a-nadam-se-da-ce-dalicev-uspjeh-u-rusiji-biti-pokretac-promjena-uvjeren-sam-da-mozemo-do-zlata">100posto</a></p><p>Većinu vremena provodi na poslu i s obitelji, a od nogometa se dobro 'udaljio'. Otišao je nekim drugim putem, ali još je uvijek tu - iz prikrajka bodri Varaždin kao i sina Nou koji igra u juniorima Varaždina.</p><p>Bilo kako bilo, ovaj 'gospodin u kopačkama' ostao je duboko urezan u povijest hrvatskog nogometa, a još će neko vrijeme osim kao ikona HNL-a, Davor Vugrinec ostati zapamćen i kao najbolji strijelac lige svih vremena. Od aktivnih igrača najbliži mu je <strong>Ivan Krstanović </strong>sa 46 (100) golova manje i teško je za očekivati da će mu se opasnije približiti. A do nekog 'ozbiljnijeg' pokušaja, proći će još puno vremena...</p>