PRVE U 2026.

Osječani konačno dobili plaće

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nije tajna da su navijači Osijeka bijesni na upravu kluba već neko vrijeme, a "bijelo-plave" u 22. kolu HNL-a čeka domaći dvoboj protiv Hajduka

Admiral

Malo je tko mogao očekivati da će sredinom veljače Osijek biti posljednja momčad HNL-a, ali to je realnost. Napetu situaciju u klubu malo je smirila vijest o primitku plaće za zaposlenike i igrače kluba, prve u 2026. 

Naime, igrači i djelatnici kluba posljednju su plaću prije ove primili još 21. prosinca, odnosno prije Božića. Sada je stigla uplata nakon što su klupski čelnici otišli put Mađarske odakle su glavni sponzor Lörinc Meszaros i predsjednik Uprave Ferenc Sakalj

OSTALO

