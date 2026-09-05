Osječani u pravnim nedaćama, rasprodaju i ključne igrače...

Rijeka večeras od 21 sat dočekuje Osijek u šestom kolu HNL-a. Bjelokošćanin Dimitri Legbo (25) otišao je iz Rijeke u azerbajdžansku Ziru. Legbo je došao zimus iz Finske, ali nije se na Kvarneru naigrao. Ovog ljeta trener Matjaž Kek ekspresno ga je prekrižio.

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- Dolazi nam najugodnije iznenađenje prvenstva. Trener Bessone to je dobro posložio. Međutim, u DNK Rijeke mora biti upisano da nam je svejedno kako se zove protivnik - rekao je Kek u najavi susreta.

Osijek igra sjajno, ali će protiv Rijeke vjerojatno igrati bez dva ključna igrača, lijevog beka Roka Jurišića (24) i krilnog napadača Naila Omerovića (23). Obojicu hoće portugalski Estoril, navodno za Omerovića nudi milijun i pol eura, piše insajder Lorenzo Lepore. Približno toliko Osijek bi mogao dobiti i za Jurišića, piše Glas Slavonije.

Dodajmo da u svlačionici Osijeka više nema ni bugarskog veznjaka Stanislava Šopova (24). On je otišao u klub u kojem je već igrao, bugarski Botev. Tamo će biti na posudbi, a Botev ima i opciju otkupa ugovora. Šopov nije igrao mjesecima zbog teške ozljede koljena.

Spomenimo i da je Osijek nepravomoćno izgubio sudski spor s građevinskom tvrtkom Eurokamen, koja je sudjelovala u gradnji stadiona i trening-kampa na Pampasu, današnje Opus Arene. Trgovački sud u Osijeku presudio je da Škola nogometa NK Osijek i tvrtka FM20 d.o.o. solidarno moraju Eurokamenu platiti više od 6,3 milijuna eura, uz zakonske zatezne kamate.

"NK Osijek želi jasno istaknuti da postupak još nije pravomoćno okončan te da će Klub koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih interesa.

Poslovanje Kluba odvija se redovno i stabilno, a navedeni postupak ne utječe na korištenje infrastrukture niti mijenja zacrtani smjer sportskog i poslovnog razvoja. Riječ je o jednom od naslijeđenih pitanja s kojima je Klub računao ulazeći u proces stabilizacije i restrukturiranja. Upravo zbog takvih okolnosti NK Osijek je postavio jasnu strategiju razvoja, s ciljem izgradnje stabilnog, održivog i konkurentnog sustava", stoji, između ostalog, u priopćenju kluba.