Osječko čudo, novi Mandžukić, otkrio zašto ga Hajduk nije uzeo: Bio sam na probi, ali...

Brat me probudio da mi pokaže tu snimku kako me Joško Gvardiol hvali, on prati te stvari. Nisam mogao vjerovati, bio sam u šoku, bez riječi. A koji sat kasnije počeli su mi isto slati i mama, tata, ostali... Ma kad te takav igrač pohvali, izvrstan je osjećaj, počeo je Anton Matković (18), novi supertalent hrvatskog nogometa, napadač Osijeka, koji se našao na meti europskih velikana, razgovor za Novu TV.

Dan nakon toga ušao je s klupe i zabio gol Dinamu u Maksimiru.

Pokretanje videa... 00:56 Jakirović napravio čudo: Prebrodio odlaske, krizu i devet bodova zaostatka | Video: 24sata/Video

- Napao sam izvrsno dubinu, Pušić mi je dao loptu, a trener Zekić je imao dobar osjećaj, vjerovao je u mene.

A drugi gol u HNL-u zabio je Hajduku! Lako moguće jedini nogometaš u povijesti HNL-a koji je prva dva gola u karijeri zabio Dinamu i Hajduku!

- Bio sam ondje na probi prije dvije-tri godine i rekli su mi da bi me vjerojatno uzeli da sam iz Splita ili okolice poput Makarske, ali kako sam iz Slavonskog Broda, ne bi htjeli toliko riskirati.

Osijek i Lokomotiva odigrali 1:1 na Opus Areni u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Iz Broda je i jedan od njegovih idola Mario Mandžukić.

- Sreli smo se nedavno u Slavonskom Brodu, u hodniku kod svlačionica, i njeogva je prva rečnica bila "A, ti si taj!" Odgovorio sam mu "Jesam", a on mi je poručio da sam nastavim vjerovati u Boga i raditi kako radim i sve će se isplatiti.

Matkovića su došli gledati skauti velikih klubova na utakmicu s Lokomotivom, kada je zabio dva gola (3-1), no on odaje dojam mladića koji čvrsto stoji na zemlji.

Hajduk i Osijek sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Lijep je osjećaj to čuti, ali i zaboravim brzo na to. Imam ljude koji se brinu o tome, to je njihov posao. A ambicija mi je svakako igrati u 'ligama petice' i doći do A reprezentacije, ali sad mi je fokus samo na Osijek.