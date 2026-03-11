Osramotio sebe i Tudora pred cijelim svijetom, sad se javio

Noć iz noćne more koju je proživio na stadionu Metropolitano u Madridu, gdje je njegova momčad poražena 5-2 od Atlética, natjerala je mladog češkog golmana Antonína Kinskog da zatraži odlazak iz Tottenhama. Dvadesetdvogodišnjak, kojega je nakon samo 17 minuta igre Igor Tudor zamijenio zbog dvije katastrofalne pogreške, prema pisanju britanskog The Telegrapha, želi oživjeti karijeru na posudbi, a klub mu ovoga puta neće stajati na putu.

Ova vijest dolazi u trenutku dok se londonski klub nalazi u potpunom rasulu. Pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Tudora, koji je privremeno preuzeo klupu, Spursi su nanizali četiri poraza i nalaze se samo bod iznad zone ispadanja. Unatoč svemu, iz kluba su potvrdili kako će Tudor u petak održati konferenciju za medije uoči nedjeljnog gostovanja kod Liverpoola.

Foto: Matthew Childs

Poniženje i hladan tuš s klupe

Igor Tudor šokirao je javnost kada je u prvu postavu za ključnu utakmicu Lige prvaka uvrstio Kinskog umjesto standardnog Guglielma Vicarija. Bio je to kockarski potez koji se pretvorio u katastrofu. Mladi Čeh je s dva neshvatljiva kriva dodavanja izravno poklonio golove Marcosu Llorenteu i Juliánu Álvarezu, a do 15. minute na semaforu je stajalo 3-0 za Atlético.

Tudor ga je potom povukao iz igre, a Kinský je u suzama napustio travnjak i otišao ravno u svlačionicu. Bivši zaposlenik Tottenhama Tudorovu reakciju, odnosno nedostatak iste, opisao je kao "sramotnu", jer trener nije uputio ni pogled ni riječ utjehe shrvanom golmanu. Suigrači s klupe, João Palhinha i Conor Gallagher, potrčali su za njim u tunel kako bi ga utješili, što dodatno svjedoči o atmosferi u svlačionici. Tudor je kasnije branio svoju odluku.

​- Bilo je nužno sačuvati dečka, sačuvati momčad. Nevjerojatna situacija, nemam što komentirati. Prije utakmice, to je bila ispravna odluka u trenutku u kojem se nalazimo - rekao je Tudor.

Igrači su izgubili vjeru u Tudora

Debakl Kinskog samo je vrhunac krize koja potresa svlačionicu Spursa. Izvori bliski klubu tvrde da su igrači potpuno izgubili povjerenje u Tudora. Njegov agresivan stil komunikacije, stalne promjene formacija i guranje igrača na neprirodne pozicije stvorili su kaos i frustraciju. Pedro Porro igrao je desnog stopera, dok je igrači poput Palhinhe, Gallaghera i Xavija Simonsa koristio na pozicijama koje im ne odgovaraju.

Unatoč tome što je Tottenham potvrdio da će se Tudor obratiti medijima uoči utakmice s Liverpoolom, njegov ostanak na klupi do kraja sezone čini se sve manje vjerojatnim. Pritisak na upravu, prije svega na izvršnog direktora Vinaija Venkateshama i sportskog direktora Johana Langea, koji su ga i postavili, raste iz dana u dan.