VIDEO Kaos u Tottenhamu. Je li kapetan nagovorio Tudora da makne mladog golmana?

Igor Tudor našao se pod žestokim kritikama nakon neobične odluke u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida. Hrvatski stručnjak već je u 17. minuti susreta zamijenio mladog golmana Antonína Kinskýja, što je izazvalo burne reakcije u nogometnoj javnosti. Atlético je utakmicu na svom stadionu otvorio furiozno i već nakon 15 minuta vodio 3-0. Dva od ta tri gola stigla su nakon pogrešaka Kinskýja, koji je u ovoj sezoni tek treći put branio za Tottenham, a prvi put u Ligi prvaka.

Domaćini su poveli već u šestoj minuti kada je pogrešku češkog vratara iskoristio Marcos Llorente. Ubrzo je prednost povećao Antoine Griezmann, a u 15. minuti za 3-0 zabio je Julián Álvarez nakon još jedne loše reakcije gostujuće obrane i vratara. Nakon toga Tudor je odlučio reagirati i već u 17. minuti iz igre izvadio Kinskýja te uveo prvog golmana Guglielmo Vicarioa.

Posebnu raspravu među navijačima potaknula je snimka koja se ubrzo pojavila na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako kapetan Tottenhama Cristian Romero prilazi aut-liniji i razgovara s Tudorom neposredno nakon trećeg gola.

Nedugo nakon tog razgovora hrvatski trener okrenuo se prema klupi i signalizirao da se pripremi izmjena golmana. Zbog toga dio navijača vjeruje da Tudor možda nije sam donio odluku, nego da je Romero predložio promjenu kako bi zaštitio Kinskýja koji je bio potpuno izvan ritma. Zanimljivo je da je upravo Romero bio prvi koji je prišao mladom vrataru dok je napuštao teren i pokušao ga utješiti.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

'Bila je to moja odluka'

Nakon utakmice Tudor je na konferenciji za medije dobio pitanje o tom trenutku i razgovoru s kapetanom.

- Naravno da je to bila moja odluka - kratko je odgovorio hrvatski trener.

Ipak, nije izravno odgovorio na dio pitanja u kojem se spominjalo je li ga Romero potaknuo na tu odluku. Utakmica je na kraju završila pobjedom Atlética 5-2, a Tottenhamova kriza time se samo produbila. Londonski klub ove sezone igra ispod očekivanja, nalazi se u borbi za opstanak u prvenstvu, a Tudor od dolaska na klupu još uvijek čeka prvu pobjedu.