Obavijesti

Sport

Komentari 0
POJAVILA SE SNIMKA

VIDEO Kaos u Tottenhamu. Je li kapetan nagovorio Tudora da makne mladog golmana?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Kaos u Tottenhamu. Je li kapetan nagovorio Tudora da makne mladog golmana?
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Posebnu raspravu među navijačima potaknula je snimka koja se ubrzo pojavila na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako kapetan Tottenhama Cristian Romero prilazi aut-liniji i razgovara s Tudorom

Admiral

Igor Tudor našao se pod žestokim kritikama nakon neobične odluke u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida. Hrvatski stručnjak već je u 17. minuti susreta zamijenio mladog golmana Antonína Kinskýja, što je izazvalo burne reakcije u nogometnoj javnosti. Atlético je utakmicu na svom stadionu otvorio furiozno i već nakon 15 minuta vodio 3-0. Dva od ta tri gola stigla su nakon pogrešaka Kinskýja, koji je u ovoj sezoni tek treći put branio za Tottenham, a prvi put u Ligi prvaka.

Domaćini su poveli već u šestoj minuti kada je pogrešku češkog vratara iskoristio Marcos Llorente. Ubrzo je prednost povećao Antoine Griezmann, a u 15. minuti za 3-0 zabio je Julián Álvarez nakon još jedne loše reakcije gostujuće obrane i vratara. Nakon toga Tudor je odlučio reagirati i već u 17. minuti iz igre izvadio Kinskýja te uveo prvog golmana Guglielmo Vicarioa.

ODJECI ČUDNOG POTEZA Schmeichel u nevjerici: Tudor je uništio karijeru tom golmanu
Schmeichel u nevjerici: Tudor je uništio karijeru tom golmanu

Posebnu raspravu među navijačima potaknula je snimka koja se ubrzo pojavila na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako kapetan Tottenhama Cristian Romero prilazi aut-liniji i razgovara s Tudorom neposredno nakon trećeg gola.

Nedugo nakon tog razgovora hrvatski trener okrenuo se prema klupi i signalizirao da se pripremi izmjena golmana. Zbog toga dio navijača vjeruje da Tudor možda nije sam donio odluku, nego da je Romero predložio promjenu kako bi zaštitio Kinskýja koji je bio potpuno izvan ritma. Zanimljivo je da je upravo Romero bio prvi koji je prišao mladom vrataru dok je napuštao teren i pokušao ga utješiti.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs/REUTERS

'Bila je to moja odluka'

Nakon utakmice Tudor je na konferenciji za medije dobio pitanje o tom trenutku i razgovoru s kapetanom.

DEBI IZ NOĆNE MORE Tko je golman kojeg je Tudor ponizio u 17. minuti? Prozvali ga novim Neuerom i sin je legende
Tko je golman kojeg je Tudor ponizio u 17. minuti? Prozvali ga novim Neuerom i sin je legende

- Naravno da je to bila moja odluka - kratko je odgovorio hrvatski trener.

Ipak, nije izravno odgovorio na dio pitanja u kojem se spominjalo je li ga Romero potaknuo na tu odluku. Utakmica je na kraju završila pobjedom Atlética 5-2, a Tottenhamova kriza time se samo produbila. Londonski klub ove sezone igra ispod očekivanja, nalazi se u borbi za opstanak u prvenstvu, a Tudor od dolaska na klupu još uvijek čeka prvu pobjedu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece
LJUBAVNI TROKUT

FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)
VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest

Tottenham je primio tri gola u 15. minuta iz ogromnih grešaka obrane i na kraju je završilo 5-2 za Atletico. Bayern je pregazio Atalantu, a Barcelona se golom iz penala izvukla od poraza kod Newcastlea

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026