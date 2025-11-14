Ostaje li Luka Modrić u Milanu? Arapi mu opet nude milijune...

Luka Modrić (40) i dalje dokazuje da je u sjajnoj formi unatoč godinama, a jedan je od glavnih igrača Milana. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije od ove sezone igra za talijanski klub, a kako javljaju talijanski insajderi Fabrizio Romano i Matteo Moretto, za hrvatskog veznjaka zainteresirani su u Katru i Saudijskoj Arabiji.

Nije rijetkost da se brojni veliki igrači pri kraju karijere odluče za transfer u saudijske ili azijske klubove, a tamošnji klubovi nadaju se da će financijskim sredstvima privući igrača kao što je Modrić.

Foto: Daniele Mascolo

Međutim, Modrić je trenutačno fokusiran na Milan i osvajanje naslova prvaka Italije, a odluku o nastavku karijere donijeti će na kraju sezone. Ugovor u Milanu vrijedi mu do ljeta 2026. godine. Do sada je nastupio 12 puta, zabio jedan gol i ostvario dvije asistencije, a na terenu je proveo 989 minuta.