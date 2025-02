Ostaje samo još jedan Masters prije završnice: Rekord ponovno pao, Boris Krčmar opet najbolji

Treći od četiri kvalifikacijska Mastersa u organizaciji Hrvatskog pikado saveza je nakon dva južnjačka izdanja stigao na sjever zemlje, a najbolji pikadisti i pikadistice okupili su se u nikad većem broju. U Vidovcu nedaleko Varaždina čak 407 igrača i igračica natjecalo se u dva dana, a pokazatelj je to samo da je pikado sve popularniji sport u Hrvata i Hrvatica.

Organizacijski se pomaci vide iz turnira u turnir, uvode se brojni noviteti pa smo ovaj put svjedočili i tajmerima za dolazak ispred ploče, a rezultiralo je to većom protočnosti i bržom igrom. Neki su se još privikavali na tehnologiju, ali takvo je vrijeme i stvari se mijenjaju. Prvi dan natjecanja trajao je do jedan sat iza ponoći, ali s obzirom na broj igrača i igračica, to je jako dobro.

Foto: Hrvatski pikado savez

U najvećem turniru u seniorskoj konkurenciji je među 233 igrača u cricketu najbolji ponovno bio Boris Krčmar, a najbolji hrvatski pikadist bio je drugi na natjecanju 1. lige u konkurenciji od 122 igrača. U paru s Deanom Biškupićem bio je najbolji od 109 parova, a veseli ponovni uspon jednog od najboljih parova Hrvatske Romea Grbavca i Darija Strmečkog koji ponovno pokazuje o kakvom se talentu radi nakon teške prometne nesreće koju je imao. Krčmar je bio najbolji i u prvom turniru klasičnog pikada, dok je u drugom bolji od njega bio reprezentativac Marko Janjić.

Još je 5. i 6. travnja na rasporedu četvrti HPS-ov Masters u Brdovcu, a rang liste za završnicu mjesec dana kasnije igra se u svibnju u Makarskoj u elektronskom pikadu te početkom lipnja u Rakovici u klasičnom pikadu.