Ostepenko prejaka za Antoniju Ružić, prepustila joj dva gema

Latvijka Jelena Ostapenko (WTA - 31.) pobijedila je Antoniju Ružić (WTA - 61.) sa 6-2, 6-0 i za 66 minuta se plasirala u treće kolo teniskom Grand Slam turnira na wimbledonskoj travi. Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj u kojem je 29-godišnja latvijska tenisačica pokazala da u svom najboljem izdanju može biti opasna za sve suparnice u ždrijebu.

Za samo 15 minuta Ostapenko je vodila 4-0 i imala 30-0 u petom gemu. No, jedna dvostruka pogreška ju je izbacila iz ritma te se 23-godišnjoj hrvatskoj reprezentativki pružila prilika za rezultatski povratak. Ružić je iskoristila gotovo sve što joj je suparnica ponudila u sljedeća tri gema. Smanjila je zaostatak na 2-4 i u sedmom gemu imala još tri prilike za 'break' (15-40 i prednost). No, kad je to izvukla, Ostapenko se vratila u stanje u kakvom je bila u prva četiri gema.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Nakon 34 minute je osvojila prvi set sa 6-2, a onda je potrošila još 32 minute za drugi set u kojem je ostavila Ružić bez prilike za osvajanje gema. Znakovito je da je hrvatska reprezentativka osvojila više poena na reternu (16/47) nego na servisu (12/38), s kojim je Ostapenko uglavnom radila što je htjela. Tome u prilog ide i statistika izravnih poena, kojih je Latvijka imala 34, a Ružić samo četiri. Ostapenko će u trećem kolu igrati protiv pobjednice dvoboja između najbolje tenisačice svijeta, Bjeloruskinje Arine Sabaljenke i Amerikanke McCartney Kessler (WTA - 57.).

Porazom Antonije Ružić hrvatski tenis je ostao bez predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji na Wimbledonu. Nikola Mektić plasirao se s Amerikancem Austinom Krajicekom u drugo kolo parova. Njih su dvojica u srijedu nakon sat i 48 minuta igre svladali sa 6-4, 4-6, 6-2 brazilsko-argentinski par kojeg čine Marcelo Melo i Andres Molteni. U drugom kolu će se boriti protiv pobjednika između francuskog para Benjemin Bonzi-Arthur Rinderknach i australsko-srpske kombinacije James Duckworth i Miomir Kecmanović. Danas na Wimbledonu nastupa i Mate Pavić koji se s Marcelom Arevalom bori protiv Nickaq Kyrgiosa i Alexandera Bublika.

WIMBLEDON, tenisačice - 2. kolo

Jelena Ostapenko (Lat) - ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 6-2, 6-0