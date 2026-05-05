Oštra kritika legende Liverpoola prema rivalu: Slomljen su klub

Chelsea je prošlog ljeta osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo i to pobjedom protiv PSG-a 3-0 u finalu. Ove sezone kola su krenula nizbrdo. Trenutačno su "plavci" u neviđenoj krizi, a kritiku je uputio i legendarni igrač Liverpoola Jamie Carragher.

- Chelsea je slomljen klub. To je šokantno, a problem dolazi s vrha. Na travnjaku je pet, šest vrhunskih igrača, a nadigrala ih je B momčad Nottingham Foresta - rekao je Carragher i dodao:

- Prije manje od godinu dana, razbili su PSG. Sada uopće nema povezanosti između igrača i stručnog stožera, a niti između igrača i navijača.

"Plavci" su u nizu od šest premierligaških poraza, a u posljednjih 14 utakmica u svim natjecanjima imaju četiri pobjede (tri u FA kupu), jedan remi i čak devet poraza!

Trenutačno je Chelsea deveti u Premier ligi s 48 bodova i do kraja sezone borit će se za pozicije koje vode u Europu.