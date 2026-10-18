Osvojeni su bodovi u Koprivnici! Rukometašice Podravke slavile protiv Dankinja u Ligi prvakinja

Rukometašice Podravke u susretu su 6. kola Lige prvakinja na svom terenu svladale danski Nykobing sa 33-26 (18-13). Matea Šošo je sa sedam golova bila najefikasnija kod Podravke, po šest su dodale Amelie Berger i Nataša Ljepoja, dok je Clara Lerby zabila osam golova za Nykobing.

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Podravka je vodila od prve do posljednje minute susreta. Odlično su Koprivničanke otvorile dvoboj, povele 3-0 te niti u jednom trenutku nisu dopustile gošćama približavanje na manje od dva pogotka razlike. U 17. minuti Podravka je povela i 12-6, Nykobing se približio na 13-10, ali opet su Koprivničanke odigrale bolje završnicu prvog poluvremena te na odmor otišle s osjetnih 18-13.

Početkom nastavka Nykobing se primaknuo na 19-16 no tada je zablistala Anica Gudelj na vratima Podravke te s četiri uzastopne obrane bila najzaslužnija za seriju 5-0 kojom se njezin sastav odvojio na 24-16. Uslijedilo je krizno razdoblje u napadačkoj igri Podravke, ali da se Nykobing previše ne približi i dalje se brinula Gudelj s dva obranjena "zicera".

Nykobing se ipak u 52. minuti približio na 28-24, no bliže se danski sastav nije mogao primaknuti. Podravka je ovom pobjedom na ljestvici preskočila Nykobing, sada je šesta s četiri boda, dok je Nykobing sedmi s tri. U sljedećem kolu 8. studenoga Podravka će gostovati kod Glorije Bistrite u Rumunjskoj.