Osvojila tri Grand Slama koja je htjela pa otišla na vrhu: Uspjeh kao kvaliteta, a ne kvantiteta

U životu postavljamo različite ciljeve, ali gotovo sigurno za svakog postoji, kako bi rekao zagrebački reper Matija Gečević Khan, svojevrsni end game na svakom području, pa tako i na onom sportskom. Neko do toga dođe prije, netko kasnije, ali postoje i ona imena koja nisu bila 'nezasitna' ciljevima, već su odlučila reći dosta - kad je njima bilo dosta.

Jedna od njih je svakako i do danas prva tenisačica svijeta Ashleigh Barty koja ima tek 25 godina, nagađalo se koliko bi Grand Slamova još mogla osvojiti s obzirom na to kakve partije pruža na terenu, ali ona je sve 'prerezala'. Jer njoj nije bilo bitno to što o svemu misli javnost, kakve joj karijere drugi predviđaju, žele, nagađaju, ona je svoje napravila.

Fotografija s trofejem na kišnom terenu i 'bartyjevskim' smiješkom, skromno, a opet - na pravom putu. Znala je kakvi su joj bili početci pa je nakon 110. tjedna na vrhu WTA liste otišla u Uluru i odigrala tenis s afričkom djecom za koju zna koliko im je to značilo, ostala je Ash kakva je bila, bez obzira na 24 milijuna dolara na računu.

Već je jednom napustila tenis i posvetila se kriketu jer joj je sve bilo previše i željela je živjeti kao 'normalna' 20-godišnjakinja tamo 2014. godine, a dvije godine kasnije ipak se vratila na teniske terene. Iako je u početcima bila bolja u parovima nego u singlu, 'otkrila' je stil tenisa koji joj odgovara.

Birala je turnire na kojima želi igrati, znala je kakvim tenisom može pobjeđivati, a neugodni backhand slice i odličan servis bili su ubojiti. Kasnije je svemu pridodala i pomalo nespretni backhand koji je podsjećao na Daniila Medvjedeva, samo dosta manje efikasan. No, bilo kako bilo, nikad ju nije privlačila velika slava.

Oduvijek je htjela osvojiti Wimbledon - napravila je to. I već tad najavila odlazak u mirovinu koji nitko nije shvaćao ozbiljno. No, još ju je mučio taj Australian Open, trofej na domaćem terenu kojeg je ove godine spremila u vitrinu. Može napraviti više, ali i Janica je otišla na vrhu i u tim godinama.

A onda je zamolila prijateljicu da joj pomogne objaviti odlazak u mirovinu, objaviti end game. Tri Grand Slama, 24 milijuna dolara samo od tenisa, 121 tjedan na prvom mjestu WTA liste - i više nego dovoljno za ostati upamćen na sportskom polju. Možda se o njoj neće pričati kao ponajboljom svih vremena, već svakako jednom od dominantnijih tenisačica 21. stoljeća, ali ona će biti sretna. A to je na kraju krajeva jedino bitno. Jer kvaliteta gotovo u svakom slučaju dolazi ispred kvantitete. Ovo je end game na sportskom području, a sad slijedi - nova stranica u knjizi života Ashleigh Barty.

Najčitaniji članci