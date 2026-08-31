Otac golmana Sarajeva veličao Ratka Mladića. Klub ga otpustio

FK Sarajevo prekinulo je suradnju s mladim vratarom Veljkom Vučetićem nakon što je na društvenim mrežama objavljena skandalozna poruka njegova oca koja je izazvala brojne reakcije.

Iz Akademije sarajevskog kluba potvrdili su da Vučetić od danas više nije njihov član. Odluka je donesena nakon što su u javnost dospjeli snimci zaslona objave na profilu njegova oca, u kojoj je veličao osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Vučetićev otac objavio je fotografiju uz poruku "Hvala za sve Generale!" te objavu "#RatkoMladić". Objavu su osudili navijači Sarajeva, ali i dio šire javnosti u Bosni i Hercegovini.

Uprava kluba odlučilla je reagirati vrlo brzo te je prekinula suradnju s mladim golmanom. Iz Sarajeva su time poslali jasnu poruku o odnosu prema veličanju pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, istaknuvši vrijednosti kluba i neprihvaćanje govora mržnje.