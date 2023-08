Otac Hajdukovog čuda: Živi sam od 13. godine, a kada Hajduk izgubi, nikad ga ne zovem...

Ako se za nekog igrača može kazati da bi trebao poslužiti kao uzor mladima, onda je to Hajdukov veznjak Rokas Pukštas. Iako je i sam još uvijek jako mlad, tek mu je 18 godina, odavno je otišao od kuće za svojim snom, i to na drugu stranu zemaljske kugle u vrijeme kada je cijeli svijet stao zbog pandemije korona virusa. Naporno je radio i probijao se kroz kadete i juniore, pa i preko posudbe u Solinu do prve momčadi Hajduka, a kad mu se ukazala prilika zgrabio ju je i ne pušta.