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SADA JE NA POLJUDU

Otac novog hajdukovca prije dvije godine: 'Rekao im je da kao dinamovac ne može tamo'

Piše Jakov Drobnjak,
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Otac novog hajdukovca prije dvije godine: 'Rekao im je da kao dinamovac ne može tamo'
Foto: HNK Hajduk
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Hajduk je htio dovesti Marina Šotičeka još dok je igrao u Lokomotivi, ali je odbio transfer. Dvije godine kasnije, Šotiček je iz Basela ipak došao na Poljud

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Srijeda navečer donijela je pravu "transfer-bombu" podno Marjana. Mladi hrvatski reprezentativac, Marin Šotiček (21), postao je novi igrač Hajduka. Iako je bio blizu poljskom Widzewu pa se spominjala i Rijeka, Šotiček je odabrao Poljud. Iz Basela je stigao na jednogodišnju posudbu s mogućnosti otkupa ugovora.

- Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli. Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, radit maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje - poručio je Šotiček pri potpisu ugovora.

Foto: HNK Hajduk

Nije tajna da ga je Hajduk htio i kada je bio na izlaznim vratima Lokomotive. U momčadi s Kajzerice pokazao je talent, u 46 utakmica zabio je devet golova uz jednu asistenciju. Osim Hajduka, htio ga je i Dinamo, ali se ništa nije realiziralo. Na kraju je došao Basel s tri milijuna eura i odveo ga u Švicarsku.

Transfer Šotičeka u Basel bio je neočekivan, a 2024. godine je Predragu Jurišiću iz Sportskih novosti govorio Šotičekov otac, Marin Šotiček.

- Točno je da ga je htio Hajduk. Zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo - rekao je tada Šotiček stariji.

Upravo se ta izjava dijeli među navijačima Dinama koji se pitaju kada je došlo do promjene mišljenja. Pitaju se i je li moguće da je u dvije godine prestao biti dinamovac jer se ipak odlučio za Hajduk. 

Šotičekov otac tada je naveo da je Marin došao u Dinamo na razgovor, ali da su ga "ponizili iznosom plaće". Navodno se radilo o 10.000 eura mjesečno. To je odbijeno, zatim je odbijen i Hajduk te je Šotiček mlađi otišao u Basel.

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Komentari 13
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